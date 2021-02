PHOTOS - A Chinon, la Vienne en crue, à son plus haut niveau depuis 2007

La Vienne est sortie de son lit cette semaine. En crue, la rivière qui traverse le Chinonais au sud de l'Indre-et-Loire, a atteint les 4,92 mètres de haut. Son plus haut niveau depuis 2007, selon le site Vigicrues. Si le pic a eu lieu ce jeudi, le cours d'eau n'avait entamé qu'une lente décrue ce week-end. Un spectacle que certains n'ont pas hésité à venir observer sur les berges de Chinon.

La Vienne a envahi les bords du Quai Danton, en face de la forteresse de Chinon. © Radio France - Chloé Martin

"C'est la première fois que je vois une crue aussi haute. C'est assez impressionnant", remarque Daniel, en balade avec sa fille de trois ans, sur les berges de la Vienne. "On a l'habitude d'aller jusqu'à la Belle Laveuse, mais on est obligé de revoir un peu notre itinéraire de promenade". Mais cela ne gâche pas le plaisir. Bien au contraire pour un autre Chinonais, Alain : "On peut observer les changements que fait cette inondation et ça a un côté merveilleux. C'est un monde parallèle qui s'ouvre à nous".

Les piliers du pont principal de Chinon disparaissent sous le cours d'eau. © Radio France - Chloé Martin

Des paysages qui inspirent aussi les photographes amateurs. "C'est un événement exceptionnel donc on a des paysages totalement inhabituels. C'est aussi l'occasion de l'immortaliser", sourit Christophe, appareil photo en main, devant la statue de Rabelais.

Avec la décrue, la Vienne laisse apparaître des déchets et branches d'arbres charriés. © Radio France - Chloé Martin

Mais le meilleur point de vue reste sûrement depuis les remparts de la forteresse. C'est là que Sylvie et son père Gérard sont venus admirer les caprices de la nature. "On est au plus haut de Chinon. On aperçoit la Vienne dans les champs autour du terrain de rugby et on voit qu'elle arrive sur le camping."

Les remparts de la forteresse offrent une vue imprenable sur la Vienne et la ville de Chinon. © Radio France - Chloé Martin

Cette crue n'impressionne pas vraiment Roland, enfant du pays. "En 1962, la Vienne est montée à presque six mètres ! Et en 1982, elle est montée à 5,85 mètres. Depuis, cette dernière crue, il n'y en a presque plus. C'est de plus en plus rare", raconte-t-il.