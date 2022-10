PHOTOS : À l'Isle-sur-la-Sorgue, des troupeaux broutent dans les vergers à cause de la sécheresse

C'est une pratique qui va se développer alors que le Vaucluse reste désespérément sec. Faire paître les élevages au pied des arbres fruitiers, là où l'herbe est verte. Les troupeaux de moutons sont descendus des alpages il y a un mois mais leurs prés habituels sont trop secs pour les nourrir. Alors, les bergers ont eu l'idée de les installer dans les vergers, avec l'accord des producteurs. C'est le cas dans la ferme de la petite Guillaine , à Velorgues, hameau de l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), où un éleveur de Luoux a installé ses 350 bêtes, en pleine période d'agnelage.

ⓘ Publicité

Une solidarité entre paysans

Cet éleveur s'appelle Emilien Bonnet. Aujourd'hui, les prés où il a ses habitudes ressemblent "à un vaste chemin de terre". S'il devait acheter du fourrage pour nourrir ses bêtes, il devrait dépenser plus de 300 euros par jour, pour tout son troupeau, soit presque 10.000 euros par mois. Alors Emilien et Olivier Dessaud, le propriétaire des vergers, se sont mis d'accord. Les troupeaux restent tant qu'il y a de l'herbe, puis il faudra trouver une autre parcelle. Olivier, lui, n'attend rien en retour :"Je fais ça par amitié", dit-il. Mais il fait aussi des économies : 2.000 euros de gazole en moins et pas besoin de main d'œuvre pour couper l'herbe.

À lire aussi Sécheresse : les troupeaux vont paître dans les vergers cet automne en Vaucluse

Le troupeau fait aussi venir plus de monde dans la ferme d'Olivier. "Des familles viennent visiter l'exploitation. Le troupeau permet de nous faire connaître, alors qu'on est un peu excentrés, à l'écart des axes de circulation". Alors Olivier répètera l'opération avec Emilien, "sans problème, s'il me demande et s'il en a besoin, avec plaisir". Selon l'éleveur, le dérèglement du climat va le contraindre de plus en plus à bouger son troupeau.

Les 350 bêtes broutent un hectare par jour © Radio France - Camille Labrousse