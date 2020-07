PHOTOS : On a marché sur le Doubs ! La rivière encore à sec dans le défilé d'Entre-Roches

Comme une histoire qui se répète, chaque année. Depuis trois ans maintenant, le Doubs est complètement à sec par endroits. L'exemple le plus frappant se trouve au défilé d'Entreroches, entre Pontarlier et Morteau. Un canyon qui se tarit, à cause de la sécheresse et des infiltrations d'eau. La préfecture du Doubs a d'ailleurs activé l'alerte sécheresse il y a quelques jours.

Le long du défilé, le Doubs s'assèche

Les premiers signes sont visibles juste avant le début du défilé, à Ville-du-Pont. Ici, l'eau coule encore, mais le niveau est déjà bas, et de nombreuses algues ont envahi la surface.

Premier arrêt à Ville-du-Pont, juste avant le défilé © Radio France - Lisa Guyenne

Une fois arrivé au défilé, le lieu-dit "La Balançoire" est particulièrement frappant : ici, aucune trace d'humidité. Le sol est entièrement sec, recouvert d'une couche de sédiments craquelés par le soleil.

Le lieu-dit "La balançoire" © Radio France - Lisa Guyenne

Des promeneurs se balandent dans le lit du Doubs © Radio France - Lisa Guyenne

Ici, la vase est encore fraîche : l'eau est évaporée depuis peu © Radio France - Lisa Guyenne

On aperçoit aussi plusieurs trous d'eau dans lesquels sont piégés des poissons. En poursuivant la route en direction de Morteau, le niveau de l'eau remonte, mais il reste malgré tout plus bas que la normale.

Aux Combes, le Doubs coule mais il est bien plus bas que son niveau habituel © Radio France - Lisa Guyenne

Une seule solution simple : il faut de la pluie ! En attendant, la préfecture du Doubs a d'ailleurs activé l'alerte sécheresse il y a quelques jours.