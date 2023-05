PHOTOS : A Marseille l'évacuation d'un dépôt sauvage de 330 tonnes coûtera 230.000 euros à la collectivité

Il faudra une équipe d'une vingtaine d'hommes et une flotte d'au moins 4 véhicules spécialisés pour venir à bout de la montagne de déchets accumulés depuis des semaines en bas du chemin de la Madrague-Ville dans le 15eme arrondissement de Marseille.

Une opération financée par la Métropole mais dont la facture pourrait être envoyée à la Mairie, les deux collectivités se renvoyant la responsabilité de ce vaste dépôt sauvage. Le coût de l'opération est estimé à 230.000 euros.

Jean-Yves Sayag, conseiller délégué aux dépôts sauvages et à l'hygiène pour la Métropole fustige l'inaction de la mairie dans ce dossier : "**C'est au Maire d'exercer son pouvoir de police pour empêcher ces dépôts sauvages et tenter d'interpeller les auteurs".

De son coté la mairie de Marseille rappelle qu'elle utilise déjà les caméras de vidéo-surveillance de la ville pour retrouver les auteurs de tels agissements : "200 dossiers ont été transmis au procureur de la république" assure Christine Juste, adjointe en charge de la propreté à Marseille.

Métropole et Ville de Marseille sont d'accord sur un point : il faut que l'état aide les communes, en particulier Marseille, à lutter contre le fléau des dépôts sauvages : "on en peut pas mobiliser notre police municipale en permanence sur cette problématique", poursuit Christine Juste, qui souhaite désormais une loi : "quand vous ne payez pas votre TVA l'état vous retrouve immédiatement, il faut une loi pour imposer aux entreprises une traçabilité totale de leurs déchets".

"Il suffit de mettre des gants et de fouiller pour retrouver les auteurs" (Jean-Yves Sayag, conseiller métropolitain en charge des dépôts sauvages)

Jean-Yves Sayag rappelle que les déchets peuvent "parler" et que l'on peut remonter à la source : "il faut mettre les gants, et fouiller. On retrouve des tickets de carte bleue, des tickets de caisse, des factures. Parfois on tombe sur des restes d'enseignes de snack, il y a beaucoup d'indices qui peuvent nous mettre sur la voie de ceux qui préfèrent décharger en pleine ville leur déchets plutôt que d'emprunter les voies légales. Au lieu de payer 250 euros la tonne, ca leur coûte un billet de 50 euros, mais c'est la société qui paie".

Ce vendredi les 330 tonnes de déchets devraient être totalement évacuées. La mairie de Marseille va installer des bloc de béton pour tenter d'endiguer le phénomène sur ce secteur : "on pourra toujours lancer des sacs poubelles par dessus, mais on ne pourra plus déverser des bennes entières avec des camions" affirme Christine Juste.

Pour Grégory Lacroix, chef de secteur pour la société Derichebourg danss le 15e arrondissement, ce sera une accalmie de courte durée : "ça fait 20 fois que l'on traite ce secteur depuis 2 ans. Tant que les gendarmes ou les policiers ne surveilleront pas nuit et jour le site, ils reviendront."

Les agents de la société Derichebourg évacuent les déchets © Radio France - Fabien LE DU

Parmi les 330 tonnes de déchets, de nombreux pneus © Radio France - Fabien LE DU

Ce dépôt sauvage a connu un incendie avant d'être évacué © Radio France - Fabien LE DU