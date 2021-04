PHOTOS - À quoi ressemblera la future place du 11-Novembre de Laval en 2025 ?

L'aménagement du centre ville de Laval a occupé une bonne partie des débats au conseil municipal ce mardi 13 avril. Les élus ont évoqué l'avenir de la place du 11-Novembre, véritable sujet de la campagne municipale l'an dernier. Le plan d'action proposé par l'équipe du maire Florian Bercault est d'ailleurs la suite logique d'un travail entamé par la précédente équipe, celle de François Zocchetto.

En 2018, la ville et l'État avaient signé une convention "Action Cœur de Ville", qui s'était ensuite transformée en "Opération de Revitalisation de Territoires". Fin 2018, la municipalité avait aussi organisé des ateliers de concertation avec les habitants, pour qu'ils imaginent le futur de la place du 11-Novembre de Laval. Une place centrale de la ville, sur laquelle on trouve aujourd'hui deux parkings payants, un manège, un monument aux morts. Une place que l'on traverse, mais sur laquelle on ne s'arrête pas.

En juin 2020 avec la victoire de la gauche aux élections municipales, une nouvelle équipe en poste, qui, dit-elle, souhaite poursuivre le travail de ses prédécesseurs. "On ne balaie pas le travail effectué" explique Bruno Bertier, le premier adjoint de la ville de Laval, en première ligne dans le dossier, aux côtés d'Isabelle Eymon, adjointe à la transition environnementale et à l'écologie urbaine.

Début du chantier : fin 2021

Les grandes opérations pour revitaliser le centre ville commenceront dès cet hiver avec le déménagement du Monument aux morts et des stèles sur la place du 18 juin 1940, à deux pas de la mairie. Une solution qui satisfait les associations d'anciens combattants. L'opération coûtera 220.000€ mais l'État donnera un bon coup de main à hauteur de 176.000€. Le reste sera donc à la charge de la ville de Laval.

Le monument aux morts sur le square Foch déménagera place du 18 juin 1940 à l'hiver 2021 © Radio France - Martin Cotta

Une halle gourmande

Plutôt que des places de parkings, la mairie souhaite installer une halle gourmande dans les années à venir sur la place du 11-Novembre. Elle regrouperait plusieurs types de commerces : producteurs locaux, cavistes, mais aussi de la restauration conviviale, à l'image des Bodegas, avec des terrasses. Le maire de Laval et Bruno Bertier rencontrent aussi dès ce mercredi 14 avril 2021, les commerçants de la halle du Vieux Saint-Louis qui diront si oui ou non un transfert sur la place du 11-Novembre les intéresse.

Par ailleurs, la ville lancera au second semestre 2021 un concours d'architecte pour la construction de cette halle gourmande. Ces travaux seront pilotés par Laval Mayenne Aménagement. La municipalité souhaite rester maîtresse du foncier. Cette position divergeait avec celle de l'ancienne équipe municipale qui envisageait plutôt une halle commerciale privée.

145 places de stationnement supprimés

Il n'y aura bientôt plus possibilité de se garer sur la place du 11-Novembre. Les deux parkings représentent 145 places de stationnement en plein centre-ville. 197 même si on rajoute les quelques places de la rue de Strasbourg et certaines le long de la Mayenne. Pour autant, la mairie souhaite compenser la perte de ces places et à prospecter ailleurs dans le centre-ville. Ainsi des travaux structurels vont être réalisés dans les trois prochaines années, sur les parkings du théâtre, rue Jules Ferry, et celui de la rue du Britais.

Le premier serait occupé à seulement 50% de sa capacité et à 75% pour le second d'après Bruno Bertier le premier adjoint. "Il faut que ces parkings travaillent à plein régime" estime l'élu. Une centaine de place verrait donc le jour. D'ici un an, un parking sera aussi aménagé sur le plateau Jean Macé, non loin du futur conservatoire ce qui permettra la création de 136 places supplémentaires, non loin de l'hyper-centre de Laval.

Un miroir d'eau ?

Les voitures seront de moins en moins nombreuses sur la place du 11-Novembre. Et elles y seront même bannies à terme. Plusieurs espaces végétalisés prendront naissance. Certains arbres malades seront abattus et replantés. Pour offrir une continuité avec la Mayenne, l'idée d'un miroir d'eau est à l'étude afin d'offrir des espaces de fraîcheurs aux piétons, reprenant l'exemple de la ville de Bordeaux ou Nantes. Il y aura à minima un bassin sur la future place aménagée.

Exit les parkings sur la place du 11-Novembre de Laval, certains arbres malades seront abattus © Radio France - Martin Cotta

Une gare TUL

C'était un engagement de campagne de Florian Bercault : large place aux transports publics sera faite près de cette place du 11-Novembre. Une gare TUL (Transports Urbains Lavallois) sera construite cours de la résistance. Le vélo aura évidemment son mot à dire dans le centre-ville avec la création d'un parking vélos sécurisé.

Livraison : été 2025

Pour toutes ces réalisations la mairie envisage un calendrier qui paraît serré : la place du 11-Novembre sera livrée à l'été 2025. Par ailleurs, une exposition aura lieu dans les prochaines semaines après un diagnostic archéologique mené depuis le printemps 2019. Les vestiges d'une chapelle de l'ancien hôpital Saint-Louis, ceux de l’ancien hôtel de ville et ceux d'une tour médiévale datant du XVe siècle ont été retrouvés.