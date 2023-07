Il y a 10 jours, il était encore largement possible de s'y baigner. Et sans même avoir pied. Désormais, il va falloir attendre. En une semaine, le Gardon a perdu de sa splendeur, à Russan (Gard). Avec la chaleur, et sans aucune pluie, la rivière s'est par endroits complètement asséchée.

La sécheresse du Gardon à Russan (Gard) © Radio France - Tony Selliez

