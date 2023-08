PHOTOS - À Sarrians, la famille Saurel vendange depuis six générations

Les vendanges ont déjà commencé il y a une dizaine de jours dans le domaine Montirius à Sarrians (Vaucluse). Sur les 63 hectares, en Gigondas, en Vacqueyras, en Côtes-du-Rhône et appellation IGP Vaucluse, une trentaine de cueilleurs s'affaire. Comment a été donné le top départ ? "En goûtant le raisin tout simplement" explique Eric Saurel, le père de cette famille vigneronne. Il travaille ici depuis plus de 30 ans avec sa femme Christine et depuis une quinzaine d'années leurs filles Justine et Manon.

ⓘ Publicité

"On disait à nos parents qu'on allait faire l'épandage mais on enlevait les pesticides en cachette"

Pour savoir quelle parcelle vendanger, la famille se réunit avec son œnologue - un "scientifique" du vin - et goûte les raisins. "Il faut avaler vite la chaire et ne garder que la peau en bouche puis la mâcher longuement comme un chewing-gum" explique Christine Saurel, la vigneronne. Il y a parfois des surprises ! En compagnie de France Bleu Vaucluse les vignerons ont gouté des raisins qu'ils avaient déjà mâché la veille. Ils n'étaient pas encore arrivés à maturité, mais quelques heures plus tard les fruits étaient prêts à être récoltés. "C'est peut être la pleine lune" suppose Christine, "et ça s'explique aussi par les pluies d'il y a quatre jours" ajoute l'œnologue.

Au domaine Montirius tout est fait en "biodynamie". C'est autant un état d'esprit qu'une méthode : dans les années 90 Christine et Eric ont eu envie de changer la manière de faire du vin. Au début, ils ont menti aux parents vignerons : "on leur disait qu'on allait faire l'épandage mais on enlevait les pesticides en cachette" raconte Christine. Puis quand ils sont passés en biodynamie, tout le monde les a pris pour des fous. En effet le couple n'utilisait plus de produits chimiques contre les larves ou le mildiou. "Du suicide" pour certains, mais finalement une réussite pour le domaine familial, dont la qualité des raisins n'a jamais souffert depuis 30 ans.

Pour les Saurel, les vendanges ne se termineront que fin septembre, et la mise en bouteille des premiers blancs du millésime aura lieu en février 2024.

Le domaine de Montirius à Sarrians est situé sur un plateau avec pour horizon les dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux © Radio France - Ulysse Le Toquin

C'est là que se réunissent les saisonniers qui viennent aider les Saurel pour les vendanges © Radio France - Ulysse Le Toquin