PHOTOS - À Strasbourg, les habitants de la rue de Bussière veulent sauver leur bois

"On marche sur la tête" : à Strasbourg, les habitants de la rue de Bussière dans le quartier de la Robertsau sont vent debout contre un projet immobilier de Nexity qui prévoit de raser le bois qui borde leurs habitations pour laisser place à des immeubles. Un permis de construire accordé par la municipalité écologiste, ce qui renforce l'incompréhension.

"Arrêtons la catastrophe"

C'est fin juin que les habitants de cette rue tranquille et protégée découvrent le projet en lisant le panneau du permis de construire : "Il n'y a eu aucune concertation préalable, pas d'informations non plus" déplore Philippe Cornec qui vit ici depuis une quinzaine d'années.

Le permis de construire du projet immobilier qui menace le bois de Bussière © Radio France - Marie Maheux

Plus de 3.000 mètres carrés de ce bois dans lequel viennent se balader les riverains sont menacés par la construction de deux immeubles et d'une maison individuelle. 30 logements et du béton pour remplacer les arbres, aux pieds desquels coule le canal des Français. "C'est une catastrophe pour la biodiversité. Il y a des oiseaux, des renards, des hérons, des chevreuils ici" insiste Christiane Rubio, qui s'y balade presque tous les jours.

Le bois de Bussière, quartier de la Robertsau © Radio France - Marie Maheux

La mairie de Strasbourg directement visée

Les habitants se disent pour la construction de nouveaux logements, "mais pas en détruisant un bois !" témoigne encore Dominique Braun. Arrivée il y a trois ans, on lui avait assuré que le terrain n'était pas constructible. "Et la maire de Strasbourg avait dit qu'elle planterait 10.000 arbres et n'en couperait pas un !" ajoute-t-elle.

Interrogée sur le sujet, Jeanne Barseghian se défend : accorder ce permis de construire, c'était la seule façon de pouvoir agir pour améliorer le projet : "Je ne peux pas en tant que maire m'opposer au droit de l'urbanisme, qui prévaut. Il n'y avait plus de possibilité juridique d'empêcher ce projet. Je le déplore et nous devons faire évoluer la loi au niveau national."

La lisière du bois de Bussière © Radio France - Marie Maheux

Une réponse qui ne satisfait pas les habitants : "Ce promoteur souhaitait construire ici depuis au moins cinq ans" souligne Philippe Cornec, "Pourquoi la ville, depuis cinq ans, n'a pas fait le nécessaire pour protéger ce bois ? Ça laisse penser que la maire d'une commune de plus de 250.000 habitants est pieds et poings liés devant des promoteurs, c'est inquiétant quand même."

Les habitants de ce quartier se disent prêts à tout pour protéger leur bois. Ils ont déjà déposé quatre recours en mairie, qui sont restés "lettre morte". Leur pétition, mise en ligne il y a environ trois semaines, a déjà récolté près de 35.000 signatures.