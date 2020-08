PHOTOS - A Strasbourg, une balade en canoë pour ramasser des déchets

En plein soleil, à bord de leurs canoës, Charline Richard et Maryvonne Dazeur ont enfilé une paire de gants pour attraper les déchets qui flottent sur l'eau. Bouteilles en verre, briquets, emballages de jus de fruit et même un arrosoir : "On trouve de tout, constate Maryvonne, des roues de vélo, un extincteur, plein de choses qui ne devraient pas se retrouver dans une rivière."

Les membres du club s'approchent d'un amas de branchages pour y ramasser des déchets. © Radio France - Marie Martirossian

Pour pallier ce problème, le club de canoë-kayak Strasbourg Eaux-Vives a eu une idée : créer un parcours éco-citoyen de 8 kilomètres sur le Steingiessen, dans la forêt de la Robertsau. Les amateurs de kayak pourront s'inscrire pour faire une balade dans cette zone classée réserve naturelle nationale, en s'engageant à ramasser les déchets qu'ils trouveront sur l'eau.

Le Steingiessen passe par la forêt de la Robertsau, classée réserve naturelle nationale. © Radio France - Marie Martirossian

Malgré les nettoyages réalisés par le club, il y a toujours beaucoup de détritus dans la rivière. "Le Steingiessen commence à l'extérieur d'un virage, donc le courant amène tous les débris", déplore Bruno Dazeur, entraîneur à Strasbourg Eaux-Vives. "Dès que des branches tombent dans l'eau, des kilos de bouteilles viennent s'y coincer".

Le club a bon espoir que ce parcours plaise. D'autant que beaucoup de kayakistes leur apportent déjà des déchets qu'ils trouvent lors de leurs balades, de leur plein gré. Pour Ludovic Farrudja, président de Strasbourg Eaux-Vives, le but est de "sensibiliser les gens à la propreté en général, car un déchet jeté dans la rue finira dans une rivière, puis dans la mer. On veut essayer de casser cette chaîne infernale pour préserver les rivières et notre environnement".

Le parcours commence sur l'Ill, avant de se rendre sur le Steingiessen. © Radio France - Marie Martirossian

A l'arrivée, les membres de l'équipage débarquent trois grosses poubelles remplies de détritus en tout genre. C'est déjà moins que la semaine passée : ils avaient ramassé un total de 300 kilos de déchets.