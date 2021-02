PHOTOS : A Surtainville, la dune s'est complètement écroulée laissant place à un trou béant dans le paysage

A Surtainville au sud des Pieux, ce week-end les élus se sont relayés pour surveiller la plage au bout de la route de la Jacotterie près du Brisay où une brèche de 50m de long et 18m de large s'est formé dans une dune. Un trou béant qui ne cesse de s'accroître au fil des jours.

Une brèche de 50m de klong et 18m de large s'est formée depuis janvier © Radio France - Katia Lautrou

Une demande pour curer les fossés a été faite en préfecture

Ce phénomène serait en partie dû aux pluies sur ce sol sableux combinées à une absence de curage des fossés. Une technique soumise à autorisation de la préfecture. La mairie en a fait la demande mais en vain. L’eau elle s’engouffre dans la faille et fait s'écrouler aujourd'hui la dune. Ce dimanche c'était au tour du 3e adjoint Sébastien Laronche de faire sa ronde " il faut être très vigilant on, passe régulièrement voir et on a balisé le chemin littoral car il n'est plus possible de l’emprunter on invite les gens à passer par la plage. Il ne faut surtout pas tenter d'escalader cette fosse. Et puis comme l'altitude de la plage est basse on a peur qu'avec les grandes marées, la mer rentre dans les terres. Avant il y avait une passerelle mais elle a été emportée" .

Sébastien Laronche, 3e adjoint à la mairie de Surtainville © Radio France - Katia Lautrou

Des habitants inquiets

C'est aujourd'hui devenu l'attraction à Surtainville. Tout le monde veut voir la brèche. A l'image de Dimitri maraîcher dans le coin "c'est la première fois que je vois ça, il faudrait faire quelque chose quand même. je voulais voir mais là je suis surpris." Et puis il y a cette habitante qui ne mâche pas ses mots : "il faut curer les fossés, si les anciens ont creusé ces fossés ce n'est pas un hasard c'est pour que l'eau s'écoule. Il faut vraiment qu'on nous autorise à le faire."