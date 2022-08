PHOTOS - À Tours, la Loire est si sèche qu'on peut traverser de moitié par endroit

La Loire est si basse et si sèche à Tours que sous le Pont Napoléon par exemple, il est possible de traverser le fleuve de moitié. C'est théoriquement interdit, mais plusieurs tourangeaux tentent l'expérience malgré les dangers.

Après la Loire à vélo, la Loire à pied ! En Indre-et-Loire le fleuve est à sec par endroit. Il a laissé place à une vaste étendue de sable en ce mois d'août 2022, à Tours par exemple, à tel point que l'on peut traverser à pied une partie du fleuve où il n'y a plus d'eau. Au niveau du pont Napoléon, nombreux s'aventurent sur ce qui est devenu un vaste désert aride.

Des plaques de sable laissent penser que l'on face à une terre craquelé où à des croûtes d'argile séchées, presque comme dans un désert © Radio France - Adel Beloumri

Promenade et pique-nique sur la Loire

Hugo, torse nu, se balade et bronze en même temps. Cet étudiant vient de finir sa licence à Tours et profite d'une dernière ballade après avoir lâché son appartement.

Hugo, 20 ans, vient de finir ses études à Tours et après avoir lâché les clés de son appartement, il profite d'une dernière balade "exceptionnel" © Radio France - Adel Beloumri

Attention au trous d'eau

Anthony en train de bronzer n'en revient toujours pas d'un niveau si bas, "en 33 ans à Tours, je n'ai jamais vu ça". La police municipale veille et fait de la prévention. Pour rappel la baignade et la traversée est interdite et vous risquez une contravention de 150 euros.

Antoine bronze sur le sable et laisse des cailloux dans l'eau à son chien © Radio France - Adel Beloumri