PHOTOS - Amiens : des composteurs partagés pour mieux gérer ses déchets

En 2024, il sera obligatoire de recycler tout nos déchets organiques. Peu de communes en France sont prêtes à ce changement dans la gestion des déchets. Amiens métropole se prépare et, avec l'association "Les Recyclettes", finance et installe des composteurs partagés.

C'est une décision européenne. À partir du 1er janvier 2024, il sera obligatoire de recycler tous les déchets organiques : pelures de fruits et légumes, coquilles d'œufs ou encore marc de café. Et de les trier à la source, c'est à dire les séparer lorsque l'on devra les jeter. Depuis octobre 2021, Amiens Métropole finance des initiatives menées par l'association "les Recyclettes". Des composteurs partagés, trois au total pour l'instant et une dizaine de projets en cours, ont été installés sur le territoire métropolitain amiénois. Une méthode peu onéreuse et respectueuse de l'environnement. Joséphine Halle, la co-fondatrice des "Recyclettes" était également notre invitée ce mercredi matin sur France Bleu Picardie.

Le fonctionnement est simple. "Vous jetez vos déchets dans un bac, puis vous rajoutez la même quantité de broyat", explique Ludovic Bol, chargé de mission chez "les Recyclettes". "Au bout de plusieurs mois, on le transfère dans un autre bac où cela va rester entre six mois et un an. À la fin, ça donne du terreau qui sera redistribué à tout ceux qui ont des jardins, des plantes d'intérieur. Ça permet d'éviter d'aller en acheter au supermarché, on a crée un circuit court", poursuit Ludovic.

Les habitants du quartier d'Henriville à Amiens viennent déposer leurs déchets organiques dans le composteur partagé. © Radio France - Bastien Thomas

Lors de notre passage sur le site du composteur d'Henriville, à côté du stade Moulonguet, nous croisons Rebecca. C'est son petit rituel depuis octobre dernier, chaque mardi, elle va jeter ses déchets organiques. "J'ai deux enfants et je voudrai leur laisser un monde propre, plus propre qu'aujourd'hui", dit-elle. Les composteurs partagés des "Recyclettes" sont une aubaine pour elle. "Je vis en appartement et cela fait un moment que j'en cherchais un, pour améliorer le monde", termine la jeune maman.

"Il y a 30% de notre poubelle qui sont des déchets organiques et donc déjà recyclables par le compostage" — Ludovic Bol, chargé de mission chez "les Recyclettes"

Passer au compost permettra d'être dans les clous de la loi européenne mais c'est aussi une gestion écologique. "Les déchets organiques sont lourds car composés de beaucoup d'eau. Les incinérer n'est pas très efficace. Mais c'est surtout une matière dont nous avons besoin pour reconstituer les sols", détaille Ludovic. "Et puis, recycler à côté de chez soi évite de mobiliser un camion pour les emmener dans un grand centre où ils seront triés puis redéplacés", termine-t-il. En somme donc, moins de déchets produits. En France, chaque habitant en produit près de 5 tonnes par an.

Des référents de site, bénévoles, sont chargés de vérifier la bonne utilisation du composteur. Par exemple si ce sont les bons déchets déposés à l'intérieur. © Radio France - Bastien Thomas

"Tous au compost"

Ce samedi 26 mars, et ce jusqu'au 10 avril prochain, une opération nationale, "Tous au compost", sera lancée, depuis Amiens, pour encourager la population à choisir ce mode de gestion de leurs déchets organiques. Le composteur du stade Moulonguet sera officiellement inauguré. L'association cherche également des volontaires pour devenir "référents" et en ouvrir d'autres sur le territoire métropolitain. Une formation en ce sens sera d'ailleurs dispensée le 6 avril prochain. Le référent est notamment en charge de la construction d'un projet puis de la gestion du composteur, son nettoyage notamment si des déchets interdits y sont déposés.