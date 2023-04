Protéger, mais pas mettre sous cloche. C'est cette philosophie qui a servi de ligne directrice aux travaux de réaménagement du lac des Salettes à Mormoiron. Ce lieu labelisé espace naturel sensible par le département depuis 2019 offre une vue imprenable sur le Mont Ventoux. C'est aussi un des rares points de baignade gratuits du Vaucluse.

C'est donc un lieu très prisé : 25.000 personnes y viennent chaque été. Il a donc fallu aménager le site pour que cette fréquentation importante ne dégrade pas cet écrin de verdure et de biodiversité.

Éloigner les voitures

Le gros des travaux a commencé en octobre 2022. Ils s'achèveront d'ici fin mai. L'un des principaux changement est le nouveau parking de 360 places situé à une centaine de mètres du lac. Il est pour l'instant gratuit. "Avant, les voitures se garaient sur l'arrière plage", explique Christian Roeck, le responsable du pôle aménagement et paysage du parc naturel régional du Mont Ventoux.

360 places sont prévues dans le parking situé à une centaine de mètres du lac © Radio France - Julie Munch

Désormais, une prairie est entrain de repousser dans cette zone. Les camping-cars bénéficient aussi d'une aire dédiée avec une vingtaine de places (payantes) et des équipements d'hygiène.

Une vingtaine de places payantes sont prévues pour les camping-cars. © Radio France - Julie Munch

Seules les personnes à mobilité réduites les clients du restaurant et du parcours d'accrobranche peuvent se garer plus près.

Le parking pour les personnes à mobilité réduite se situe juste à côté du lac. Un chemin y descend en pente douce. © Radio France - Julie Munch

Protéger la biodiversité

Une fois sur la plage, des espaces sont délimités pour préserver la biodiversité et notamment une espèce particulière et menacée de jonc. "Des ganivelles ont été mises en place pour éviter que les gens ne viennent mettre leurs serviettes dessus", explique Anthony Roux, le responsable du pôle nature, patrimoine et éducation du parc. 300 arbres et arbustes ont aussi été replantés.

Ces barrières en bois permettent de protéger une espèce de jonc menacée. © Radio France - Julie Munch

Des panneaux vont également être installés pour rappeler ce qui est autorisé ou non et rappeler les bonnes pratiques. Mais le parc naturel régional du Mont Ventoux et la commune comptent aussi beaucoup sur l'esprit de responsabilité des visiteurs et leur volonté de protéger ce site réaménagé. "On se dit que si on laisse à l'abandon un site comme ça les gens sont de moins en moins respectueux parce qu'on se dit inconsciemment que c'est déjà dégradé. Là ça permet de redonner un cadre d'accueil harmonieux", ajoute Anthony Roux.

Un investissement sur l'avenir

En tout ces travaux ont coûté 800.000 euros, financés en grande partie par l'État, mais aussi par le Département, la Région et la mairie de Mormoiron. "On met tout en œuvre pour qu'on ait un attrait touristique raisonné. Il y avait urgence à agir", affirme Patrick Chavada, le premier adjoint. "Maintenant il va falloir demander aux gens d'être responsables." Pour y veiller des écogardes, des policiers municipaux et des gendarmes pourront intervenir.