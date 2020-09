Au Mans, des riverains protestent contre l'abattage d'arbres centenaires

Hors de question de laisser un immeuble détruire leur coin de verdure. Des riverains manceaux se mobilisent depuis cet été pour empêcher l'abattage de plusieurs arbres centenaires et la destruction de bâtiments près du centre-ville, à l'angle des rues Erpell et Léo Delibes. "Quand on voit ces beaux arbres, il est inadmissible de penser qu'un projet immobilier lambda fasse en sorte de les abattre sans aucune explication", estime Anne, une riveraine. Ce mercredi, elle est présente sur place avec d'autres habitants et quelques militants pour protester contre ce projet, présenté en juillet dernier. "Je me sens un peu amputée par ce projet qui vient un peu détruire tout le cadre de vie qu'on peut avoir", ajoute Anne.

On a envie de se battre jusqu'au bout parce que ce n'est pas logique de laisser faire des projets comme celui-là - Anne, une riveraine

Un collectif créé et une pétition lancée

Ces riverains ont donc décidé de se constituer en collectif pour se défendre. Anne, mais aussi Pascale ont engagé un avocat et ont lancé une pétition pour alerter sur ce projet. Elle veut aussi à tout prix sauver ces arbres : "C'est hyper appréciable d'avoir de la nature autour de chez soi, de pouvoir respirer, surtout après le confinement que l'on a eu." Même s'il est parfois difficile pour elle d'y croire face à un gros promoteur.