PHOTOS - À vos paniers ! Les cueillettes de cèpes ont commencé en Dordogne

Les journées pluvieuses et chaudes successives sont toujours très favorables à la pousse des champignons. Les cèpes sont de sortis pour le plus grand bonheur des amateurs. France Bleu Périgord est partie à la cueillette dans un bois de Manzac-sur-Vern

Daniel Lacombe, spécialiste périgourdin des champignons, nous a donné rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes de Manzac-sur-Vern (Dordogne). Il est accompagné de deux ses amis, Philippe et Françoise. Pour l'occasion, on chausse les bottes et on sort le panier en osier. Direction la forêt attenante à la recherche des toutes premières cèpes. L'autorisation a été donnée pour cueillir les champignons dans les bois.

Daniel Lacombe, François et Philippe arpente une bois de Manzac © Radio France - Flavien Groyer

Suivre les limaces et les meuniers

La cueillette se fait dans un bois de Manzac, un bois aéré avec peu d'arbres "avec peu de végétation au sol ce qui peut-être favorable aux champignons" explique Daniel Lacombe. Quelques minutes plus tard, on cueille les premiers champignons notamment des bolets de Quélet "qui ont le pied rouge betterave". Daniel Lacombe poursuit : "C'est un champignon comestible à deux conditions : bien le faire cuire et ne pas boire d'alcool avec car il y a une réaction qui se fait".

La balade forestière se poursuit et c'est Françoise qui trouve le tout premier cèpes ! Sauf que ce cèpe bronzé, au chapeau très foncé, n'a plus son pied : "les limaces ont tout mangé" s'amuse-t-elle. Un peu lus loin, on aperçoit des petits champignons blancs. Ce sont des meuniers. "Ils sentent la farine et sont appelés la mère des cèpes. Quand il y a des meuniers, il y a des cèpes pas loin". Il ne faut pas confondre le meunier avec l'entolome livide également surnommé "le perfide" rappelle Daniel Lacombe : "les lamelles du meunier, elles descendent sur le pied mais pas l'entolome. Si on en mange on est malade avant la fin du repas".

Il faut avoir l'œil pour trouver les cèpes © Radio France - Flavien Groyer

Attention, si vous avez un doute sur un champignon, il faut se rapprocher des pharmacies ou de la société mycologique du Périgord.

Un Ganoderme luisant © Radio France - Flavien Groyer

Un Entolome livide. Ce champignon ressemble au meunier mais est toxique © Radio France - Flavien Groyer

Un cèpe bronzé © Radio France - Flavien Groyer

Un cèpe cueilli par Françoise © Radio France - Flavien Groyer

Quel bilan de la cueillette ?

La balade se termine avec une vingtaine de cèpes dans les paniers : "Je suis très contente" assure Françoise, "c'est une belle cueillette" lance Daniel "Avec la pluie qui est tombée et les chaleurs, cela ne m'étonne même pas".

Il ne reste plus qu'a déguster les cèpes crus avec un filet d'huile d'olive ou cuits en omelette.

