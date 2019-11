PHOTOS - Côtes-d'Armor : les pompiers mobilisés après de grosses averses

Côtes-d'Armor, France

Un épisode orageux a touché la baie de Saint-Brieuc ce mardi 5 novembre entre 8h et 9h du matin. De grosses averses qui ont apporté plus de 20 mm de pluie dans certaines zones selon Météo Bretagne. Cette météo capricieuse n'est pas sans conséquences. Les pompiers ont dû intervenir plus d'une quarantaines de fois à cause de caves inondées. Les secteurs de Saint-Brieuc, Plérin et Lamballe sont les principaux concernés.

Les cailloux ont été charriés par la pluie (Plérin). © Radio France - Johan Moison