PHOTOS - D'où viennent ces billes de polystyrène en baie de Bourgneuf ?

Après les "larmes de sirènes" venues coloniser les plages du littoral mi-janvier dans le secteur de Pornic, la baie de Bourgneuf est de nouveau victime d'une pollution aux micro-plastiques. Cette fois, ce sont les plages des Moutiers-en-Retz et de La Bernerie-en-Retz qui sont touchées. Une pollution au polystyrène apparue vendredi 14 avril. Et contrairement à la dernière fois, son origine a été vite dévoilée.

Des bouées au large du Croisic

En effet, tout ce polystyrène vient de grosses plateformes flottantes. Des bouées utilisées comme matériel de mouillage sur une installation en mer testée au large du Croisic. La semaine dernière, la tempête fait exploser quatre des six bouées. Les morceaux de polystyrène dérivent alors vers le littoral et échouent sur plusieurs plages de la baie de Bourgneuf.

Du polystyrène échoué sur une plage des Moutiers-en-Retz. - Mairie des Moutiers-en-Retz

"C'est très important d'enlever ce que l'on voit pour que ça ne reparte pas en mer. De le signaler, pour pouvoir évaluer au mieux ce qui va se passer ensuite. Mais c'est déjà bien d'avoir identifié la source [de pollution]. De savoir qu'il y a quatre bouées au total. Maintenant on va pouvoir maîtriser la situation", tempère la maire des Moutiers-en-Retz, Pascale Briand.

Mireille et son mari habitent face à la mer, aux Moutiers-en-Retz, depuis près de 20 ans. Ils sont parmi les premiers à ramasser eux-mêmes des sacs entiers de petits bouts de polystyrène sur le sable. "On est un peu affligé, témoigne Mireille. C'est la première fois qu'on constate une pollution d'une telle ampleur. On n'a pas besoin de ça pour abîmer nos océans!"

Des plaintes des mairies concernées

Immédiatement, les maires des Moutiers et de La Bernerie-en-Retz ont déposé plainte, comme le veut la procédure. "C'est d'abord un gros problème environnemental. Et puis ensuite, c'est un problème d'image parce qu'on a déjà beaucoup de vacanciers sur les plages et donc c'est une mauvaise publicité pour la commune", s'agace le maire de La Bernerie-en-Retz, Jacques Prieur.

Du polystyrène échoué sur une plage de La Bernerie-en-Retz. - Mairie de La Bernerie-en-Retz

L'association Surfrider , qui œuvre pour la protection des mers et des océans, fait part également de sa colère, dénonçant une pollution à long terme de ces billes de polystyrène. "Ce sont de petites billes, très légères et extrêmement volatiles qui vont se déplacer très facilement dans l'eau et sur les plages. Elles vont également être ingérées par la faune. Et ensuite, en se dégradant ces petites billes de polystyrène vont participer à la pollution plus large aux micro-plastiques, que ce soit dans le sable, dans l'océan et dans l'environnement en général", souligne Lucie Padovani de Surfrider, rappelant que l'association milite depuis de nombreuses années pour "une politique ambitieuse des pouvoirs publics" contre les micro-plastiques.

L'auteur assure de sa bonne foi

Rapidement après l'arrivée des premiers blocs de polystyrène sur les plages, la société qui a installé ces plateformes flottantes en mer se signale auprès de la mairie des Moutiers-en-Retz. L'un des responsables, contacté par téléphone, plaide sa bonne foi. Il confie lui aussi sa colère d'avoir été trompé par son fournisseur. Lui assure avoir commandé des bouées remplies d'une mousse spéciale, et surtout pas de polystyrène, ce matériau n'étant pas du tout adapté à ce type d'installation en mer, précise-t-il.

Du polystyrène échoué sur une plage des Moutiers-en-Retz. - Mairie des Moutiers-en-Retz

La société concernée sera présente lundi 24 avril à partir de 18 heures, salle Jean Varnier aux Moutiers-en-Retz. Une réunion publique organisée avec les habitants des communes touchées par la pollution.