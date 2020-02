PHOTOS - Démontage par hélicoptère d'une ligne électrique au sud de Béziers

Une impressionnante opération de démontage de pylônes électriques est réalisée cette semaine entre Nissan-lez-Ensérune et Lunes au sud de Béziers (Hérault). Dix-huit kilomètres de lignes et 16 pylônes sont concernés.

16 pylônes situés dans les collines protégées d'Ensérune ont été démontés et transportés par hélicoptère

RTE (Réseau Transport d'Electricité) procède cette semaine au démontage par hélicoptère de la ligne électrique 63.000 volts reliant Nissan-Lez-Ensérune et Lunes au sud de Béziers. Cette ligne n'est plus nécessaire au bon fonctionnement du réseau électrique depuis les travaux de réhabilitation des ouvrages électriques entre Sète et Montauban.

Ce sont ainsi 18 kilomètres de ligne dont deux situés au cœur des collines d'Ensérune et 16 pylônes qui disparaissent du paysage.

Le calendrier des travaux a été adapté aux périodes de reproduction des espèces protégées qui vivent dans ce secteur Natura 2000, notamment l'alouette lulu, le faucon crécerelle ou encore la pipistrelle commune. Les pylônes sont démontés par hélicoptère pour éviter la création de pistes au sol.

L'ensemble des déchets générés par cette opération sera valorisé par RTE dans le cadre d'un éco-chantier : 1.030 tonne de matériels au total seront recyclées, transformées en granulat pour le béton notamment.

Les pylônes sont démontés par hélicoptère pour éviter de créer des pistes - RTE

Le démontage dure toute la semaine - RTE