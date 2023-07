PHOTOS - Des brumisateurs installés place Gambetta à Amiens

Des enfants et leurs parents testent les brumisateurs place Gambetta à Amiens.

Trois brumisateurs ont été installés place Gambetta le jeudi 6 juillet 2023, dans le cadre d'Un été à Amiens, pour se rafraîchir quand les températures grimpent comme en ce début de semaine. Ils remplacent l'ancienne fontaine, retirée il y a deux ans à cause de fuites.

ⓘ Publicité

"Ça fait du bien", sourie Sylvanie, venue avec sa petite-fille de quatre ans. "Je suis venue tester, pour voir si ça fonctionne pour se rafraîchir, car il fait chaud !" Les brumisateurs ne sont pas actifs en permanence, ils s'allument via un bouton ou grâce à un détecteur de mouvement entre 11h et 19h. "Je préfère venir ici, plutôt que de mettre la clim chez nous", estime Pauline, venue avec ses deux enfants. "C'est juste des gouttelettes", ajoute cet Amiénois. "Ce n'est pas comme les fontaines où les enfants jouent dedans toute la journée et où il y a de l'évaporation."

La consommation est d'1,8 mètre cube d'eau par jour, l'équivalent de neuf baignoires. "On a choisi ce mode pour faire une économie d'eau, par rapport aux grosses fontaines. En cas de restrictions imposées par la préfecture à cause de la sécheresse, les brumisateurs peuvent être coupés", explique Nathalie Leclerc, adjointe à la mairie d'Amiens, qui estime une fréquentation quotidienne de 1.500 personnes.

Des brumisateurs installés place Gambetta à Amiens. © Radio France - Sixtine Lys