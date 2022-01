PHOTOS - Des collégiens de Mazan plantent des arbres pour favoriser la biodiversité

Du jardinage à la place du cours de maths. Ce lundi, une trentaine de collégiens ont planté 300 arbres au pied du Ventoux, sur une exploitation agricole de Mazan (Vaucluse), la ferme pédagogique du Rouret. Le projet est soutenu par le parc naturel régional du Ventoux et l'association "Des enfants et des arbres". L'objectif est multiple : faire revenir de la biodiversité, rendre ces parcelles (vignes et blé ancien) plus rentables et les protéger face au réchauffement climatique, grâce à des plants de noisetiers, genévriers, romarin, néfliers, etc.

La ferme pédagogique du Rouret, à Mazan, avec le Mont Ventoux en arrière-plan © Radio France - Camille Labrousse

Ces adolescents ont entre 11 et 15 ans. Ils sont éco-délégués au collège André Malraux de Mazan, c'est à dire qu'ils défendent des projets autour de la réduction des déchets ou des économies d'énergie dans leur établissement notamment. Ils ont tous à cœur de défendre la planète, à l'image d'Anaé : "Grâce aux arbres qu'on plante, l'endroit va devenir plus naturel. J'ai envie de ramener de la biodiversité, pour qu'on soit plus connectés à la nature. Si on installe des bâtiments partout, on n'aura plus d'arbre".

"Si plein de gens font comme nous, ça va changer les choses" Justin, collégien à Mazan

Un peu plus loin, Justin se réjouit d'avoir quitté sa salle de classe et de profiter du grand air : "Ca fait du bien d'oublier un peu le masque. Et puis on est utiles. On dirait que c'est rien mais si plein de gens font comme nous, ça va changer les choses". En l'occurrence, changer les choses sur cette parcelle, c'est notamment protéger la vigne du soleil et recréer de la biodiversité : faire revenir des insectes ou des chauves-souris.

C'est Louisa qui a le mot de la fin. "On va changer le proverbe qui dit 'avant les hommes il y a la forêt, après les hommes, il y a le désert'. Après nous aussi, il y aura des arbres".

Les ados protègent aussi les plants des rongeurs © Radio France - Camille Labrousse