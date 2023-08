PHOTOS - Deux bébés guépards naissent au safari parc de Peaugres

Ils sont mignons et leur arrivée représente une superbe nouvelle pour le Safari de Peaugres dans les prochaines semaines : deux bébés guépards, Falbala et Folky, sont nés au mois de juillet, annonce ce mardi 29 août le parc. Il ne reste que 10.000 individus dans la nature, donc ces naissances sont importantes, elles sont enregistrées dans le cadre des programmes d’élevages européens (EEP). Déjà, cette année, un petit rhinocéros blanc, trois bongos des montagnes et un addax sont nés.

"À ce jour, plus de 150 guépards sont nés au Safari de Peaugres, le plaçant ainsi en haut du tableau des 10 parcs européens à réussir à reproduire régulièrement cette espèce", écrit le Safari dans un communiqué en ajoutant que "10 vastes espaces sont consacrés aux guépards. Seulement 2 sont visibles du public, permettant de fournir un environnement propice à la reproduction complexe et difficile de cette espèce".

Les deux bébés et leur maman, Chantilly - Safari de Peaugres

150 guépards sont nés au Safari de Peaugres, un des dix meilleurs parcs européens dans le domaine - Safari de Peaugres