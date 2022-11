Photos et Vidéos : France Bleu Auxerre plante des arbres à Joigny

Depuis plusieurs années, les arbres traditionnels icaunais soufrent du réchauffement climatique, ils sont de plus en plus nombreux à ne plus supporter les été sans eau et de plus en plus chaud. L'ONF a donc décidé d'expérimenter de planter sur plusieurs parcelles des arbres venus du Sud. C'est sur une de ces parcelles , à Joigny, que les enfants de CE2 de l'école St Exupéry et les salariés de France Bleu Auxerre ont plantés plusieurs essences : des chênes, des noisetiers de Byzance, des pins, des poiriers, en tout une centaine d'arbres.

Les enfants de l'école St Exupéry de Joigny © Radio France - Karine Decalf

C'est souvent une première expérience pour les enfants © Radio France - Karine Declaf

Les enfants interviewés par Nourhane Mahmoudi, journaliste à France Bleu Auxerre © Radio France - Karine Decalf

L'ONF a participé à l'opération © Radio France - Karine Decalf

les enfants laissent une trace de leur plantation © Radio France - Karine Declaf

un des organisateurs de l'ONF avec France Bleu Auxerre © Radio France - Karine Decalf

L' équipe de France Bleu Auxerre et celle de l'ONF © Radio France - Karine Decalf

Les salariés de l'ONF qui ont participés à l'opération à Joigny © Radio France - Karine Declaf

