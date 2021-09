PHOTOS - Faire renaître la forêt, quatre ans après l'incendie de Carros

Avant l'incendie de juillet 2017, la forêt de Carros était une forêt de résineux, constituée majoritairement de pins d'Alep. Quatre ans plus tard, nous nous sommes rendus sur les hauteurs de Carros avec le maire Yannick Bernard qui se souvient :

Vous étiez au cœur d'une forêt de pins de 15 à 20 mètres de hauteur. Ici, je ramassais des morilles. Après l'incendie, cela me fendait le cœur de repasser dans ce paysage calciné, maintenant, ça a un peu repoussé, c'est un peu vert.

La majorité des arbres qui ont brûlé se situaient sur le domaine public. Florent Battiston est forestier à l'ONF, l'Office national des forêts, il décrit le paysage après l'incendie :

"On faisait face à un paysage lunaire, des arbres morts. Il y avait des risques de chûtes d'arbres donc de gros travaux à réaliser. Le travail du forestier, une fois l'incendie passé, est de sécuriser le site. Avec les épisodes méditerranéens qu'on connait ici et les fortes pluies, il y a des risques de ruissellements, d'écoulements de boue, d'inondations. il a fallu couper les arbres morts, pour qu'ils ne tombent pas sur la route, et les installer dans les pentes pour retenir la pluie, maintenir une couche fertile et permettre à la nature de se régénérer."

La forêt de Carros en 2012 avant l'incendie - Christine Briet, responsable de la gestion des paysages à Carros

les pins de la forêt de Carros en 2012 - Christine Briet, responsable de la gestion des paysages à Carros

"On a laissé faire la nature pendant deux ans"

Après un incendie, il faut laisser le sol se reposer puis observer comment la forêt se régénère. "Elle s'est très peu régénérée" constate Florent Battiston de l'ONF. "Le sol est médiocre, on est proche du fleuve Var, il est très sableux, ne garde pas l'eau ni les oligo-éléments."

Les pouvoirs publics décident alors d'aider la forêt à repousser, même si ce sera long et coûteux. Le maire de Carros, Yannick Bernard, parle d'un vrai "choix politique".

On aurait pu ne rien faire, ça ressemblerait dans quelques années à un maquis, une lande semi-désertique. Aujourd'hui chaque arbre planté permettra de lutter contre le réchauffement climatique. Dans 40 ans, on aura ici le climat de l'Andalousie ou du nord Maroc, et les arbres que l'on plante auront la capacité de s'adapter à des périodes de sécheresse très longue, à des températures élevées.

Des travaux de débroussaillement sont en cours : 1600 arbres vont être plantés à partir du 24 septembre par des enfants des écoles de Carros. Une opération financée par la mairie qui débloque 20 000 euros pour la plantation et l'entretien. Yannick Bernard veut "sanctuariser ce budget tous les ans, pour continuer de reboiser". Selon lui, "Après un incendie, il ne faut pas attendre pour fédérer les bonnes volontés, et chercher rapidement des financements pour reboiser une forêt. Plus on attend, plus l'élan s'essouffle, et plus ça coûte."

Une partie de la forêt de Carros qui a brûlé © Radio France - Marion Chantreau

1600 arbres seront plantés par les enfants des écoles de Carros cette année © Radio France - Marion Chantreau

Un reboisement intelligent

On ne replante pas n'importe comment en choisissant les essences par hasard. Cinq à six hectares sont pour le moment reboisés. Par endroit le terrain n'est plus fertile, le terrain est trop pentu en bord de route, des secteurs sont aussi laissés libres pour conserver la mémoire de l'incendie.

Christine Briet est responsable de la gestion des paysages à la ville de Carros :

Le vallon de Carros a été préservé mais des arbres morts n'ont pas été abattus pour conserver la mémoire de l'incendie © Radio France - Marion Chantreau

La garrigue en bord de route à Carros © Radio France - Marion Chantreau

Il faut identifier les espèces qui pousseront bien et s'adapteront au réchauffement climatique., qui seront plus résistantes en cas d'incendie, d'invasion d'insectes. "Une forêt est plus résiliente si elle est mélangée" explique Florent Battiston de l'ONF. Des petits sujets ont donc été plantés : des chênes faginés qui viennent du Portugal, des chênes verts, des cormiers (des arbres à fruits), du cèdre du Maroc.

L'aéroport Nice Cote d'Azur participe financièrement au reboisement : dans le cadre de la compensation carbone, la plateforme aéroportuaire a signé une convention avec la ville de Carros et l'ONF pour planter et entretenir déjà 2098 arbres. Certains prendront, d'autres permettront de créer des bosquets.

Il faut surveiller également les espèces exotiques envahissantes qui apparaissent au fil du temps et colonisent les lieux (l'ailante, le buddleia) et lutter contre plantes qui se développent et prennent la place des espèces locales.

Une partie de la forêt de Carros qui a brûlé se situait sur des terrains privés. Certains propriétaires ont laissé les arbres morts, d'autres ont vendu le bois pour produire de l'électricité. Reboiser est une opération coûteuse, estimée à plus de 10 000 euros l'hectare par propriétaire.

