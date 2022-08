PHOTOS - Faut-il laisser les golfs arroser leurs terrains en pleine sécheresse ?

Plusieurs territoires en Savoie et en Haute-Savoie ont été placés en seuil critique face à la sécheresse, de nombreuses restrictions, notamment sur l'usage de l'eau, ont été mises en place. Les golfs ne peuvent plus arroser leurs terrains, mais seulement leurs "green". Une mesure qui pose question.

Dans les rues d'Aix-les-Bains (Savoie), les passants ont du mal à justifier cette mesure. "Il y a des urgences plus vitales. Les agriculteurs devraient être prioritaires", pour Damien. "Le golf est un loisir. Je pense qu'arroser son jardin est plus important que le golf", dit encore Jocelyne. Depuis le 28 juillet en Savoie, un arrêté préfectoral interdit l'arrosage des terrains de golfs, à l'exception des "green", ces petites surfaces à l'herbe très courte mais aussi d'autres restrictions. Difficile à accepter pour certains.

Sur les 45 hectares que compte le domaine du golf d'Aix-les-Bains, vieux de plus de 100 ans, 20 sont consacrés à la pratique du golf. "Le domaine a extrêmement souffert de cette sécheresse historique, presque biblique", constate Pierre-Antoine Missud, le directeur du site.

Les départs de trou ne sont plus arrosés au golf d'Aix-les-Bains. © Radio France - Bastien Thomas

Les clients du golf d'Aix-les-Bains sont sensibilisés à la fragilité de l'environnement du domaine à cause de la sécheresse. © Radio France - Bastien Thomas

"On ne peut plus arroser que les green, la nuit de 20 heures à 8 heures, par cycle de deux heures et uniquement à 30% des ressources habituelles", précise encore le directeur du golf. Depuis le 28 juillet, 300 mètres cube d'eau ont été utilisés. De l'eau stockée dans une mare, de 2500 mètres cube, à l'entrée du domaine. "On fait un arrosage raisonné", dit-il encore.

Reportage France Bleu Pays de Savoie au golf d'Aix-les-Bains Copier

Ce directeur ne comprend donc pas les critiques à l'encontre des golfs. "Ces gens là n'aiment pas la nature. S'il n'y avait pas ces 45 hectares de golf, en quasi centre-ville d'Aix-les-Bains, il y aurait surement des supermarchés, des usines ou des immeubles", imagine Pierre-Antoine Missud.

L'eau utilisée pour arroser les "green" du golf d'Aix-les-Bains sort de cette mare à l'intérieur du domaine. © Radio France - Bastien Thomas

Par endroit, le sol est craquelé au golf d'Aix-les-Bains. © Radio France - Bastien Thomas

"Refaire un green coûte près de 70.000 euros"

"Nous avons une surface de green, dix au total, pour environ 2000 mètres carrés. C'est bien plus petit que les surfaces agricoles. Nous avons une dérogation pour les arroser parce que si on ne les arrose pas tous les jours, ils vont se dégrader et mourir", explique Françoise Favre, la directrice du golf d'Apremont (Savoie).

A Apremont, golf plus petit qu'Aix-les-Bains, l'eau de pluie, non potable, est réutilisée pour arroser les dix green du domaine. © Radio France - Bastien Thomas

"C'est la surface la plus sensible sur un parcours de golf. Si on les perd, alors il n'y a plus de golf", dit-elle encore. "C'est notre fond de commerce", raconte Pierre-Antoine Missud du golf d'Aix-les-Bains. "Ce serait la fin puisque pour refaire un green, le prix varie entre 60 à 70.000 euros par green", conclut-elle.

Le green est essentiel sur un parcours de golf explique Françoise Favre, la directrice du domaine d'Apremont en Savoie. Copier

En Haute-Savoie, les mêmes restrictions sont appliquées aux golfs, notamment celui d'Evian au bord du lac Léman.