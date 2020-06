PHOTOS - Fermé depuis 2014, le sentier littoral à nouveau accessible aux criques de Porteils

Le sentier de la Côte Vermeille (Pyrénées-Orientales) était interdit au public entre le Racou et la plage de l'Ouille depuis près de six ans. Après des travaux de réaménagement, il est à nouveau accessible depuis vendredi.

C'est un moment que les randonneurs des Pyrénées-Orientales attendaient depuis longtemps. Cette portion du sentier était fermée depuis près de six ans. Lors des intempéries de 2014, un coup de mer avait fait de gros dégâts, avec des éboulements importants.

Il y a plusieurs mois, les services de l'Etat avaient lancé des travaux de réaménagement et de sécurisation. Le chantier devait se terminer vers la fin mars. Mais le confinement a retardé la réouverture. Au total, l'opération aura coûté 200 000 euros.

Un sentier légèrement différent et des passerelles en bois

Pour sécuriser le chemin, plusieurs passerelles en bois ont été installées. Elles enjambent des accès appartenant à un camping.

Plusieurs passerelles en bois sont maintenant présentes sur le sentier. © Radio France - Xavier Ponroy

Le tracé n'est plus exactement le même qu'auparavant, il est par endroit décalé de quelques mètres. Des palissades en bois et des clôtures ont aussi été mises en place pour permettre une meilleure séparation avec les vacanciers présents dans le camping.

Des barrières en bois et des palissades longent le sentier. © Radio France - Xavier Ponroy

Des randonneurs ravis

Le parcours est ouvert tous les jours de 8 heures à 21 heures 30. Samedi en fin de matinée, des dizaines de randonneurs avaient déjà fait leur retour. Parmi eux, Richard, ravi de pouvoir à nouveau emprunter cette portion du sentier : "C'est très agréable. Avant, le passage à cet endroit pouvait être plus périlleux". Même avis pour Cathy : "C'est très bien aménagé. Ça fait plaisir de le retrouver : on a la vue sur la mer tout le temps de la ballade."

Le sentier est accessible de 8h à 21h30. © Radio France - Xavier Ponroy

Depuis la fermeture du sentier, il fallait quitter le bord de mer pour rejoindre la plage de l'Ouille depuis le Racou, et longer une voie ferrée. Un détour plus long et surtout bien moins agréable. Avant cela, le parcours était emprunté chaque année par plus de 150 000 promeneurs, selon la préfecture. C'est l'endroit le plus fréquenté de tout le sentier littoral de la Côte Vermeille.