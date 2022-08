PHOTOS - Glaces, ombre : dans les Ardennes, un parc s'organise pour aider ses animaux à supporter la chaleur

Au milieu des arbres, les dix ratons laveurs du Parc Argonne découverte profitent de l'ombre largement présente dans leur enclos. Mais les températures ne cessent de grimper dans la Marne et les Ardennes, avec un pic de chaleur attendu pour mercredi et jeudi. Alors, comme lors de la canicule du mois de juillet, les soigneurs du parc animalier doivent s'organiser pour permettre à la soixantaine d'espèces du site de ne pas trop souffrir.

Exceptionnellement lors de ces épisodes de chaleur, les dix petits ratons laveurs ont le droit de savourer une friandise rafraichissante : des glaces concoctées par Brandon, soigneur animalier. "Dans les glaçons, on peut mettre plein de choses selon les espèces d'animaux", explique-il. "Par exemple, chez les ratons laveurs, certains sont un mélange d'eau et de multi-fruits et d'autres sont à base d'eau et de sang de cœur de volaille, avec dedans des croquettes, un peu de banane, du poussin, de la souris, etc. Leur donner ces glaçons va leur permettre d'avoir quelque chose de frais en bouche et donc de les rafraichir et de leur faire du bien quand il fait très chaud." Ces ratons laveurs, "comme n'importe quel animal, vont un peu subir ces fortes chaleurs mais ça ne les empêche pas de vivre correctement et tout se passe bien".

Le soigneur distribue une glace à chaque raton laveur. © Radio France - Noémie Lair

Toutes les espèces du parc s'adaptent à la canicule. "Les animaux ont des capacités d'adaptation et c'est avant tout au niveau de leur comportement que ça va se jouer : quand il fait chaud, ils vont avoir tendance à faire la sieste à l'ombre", souligne Anne Frezard, la directrice. "Ils ont un rythme d'activité qui est différent entre l'été et l'hiver. Chez les loups par exemple, en hiver, il y a des périodes de repos espacées dans la journée et la nuit alors qu'en été, le repos va être en journée et ils vont devenir actifs la nuit car ils limitent leurs déplacements quand les températures sont trop fortes." Pour se rafraichir, les loups ont aussi une piscine dans laquelle "les louveteaux vont assez régulièrement".

Pour bien observer les loups, il est conseillé de venir au parc le matin. © Radio France - Noémie Lair

Pas de spectacle des oiseaux quand il fait trop chaud

Un peu plus loin, rapaces et hiboux viennent de terminer leur spectacle devant une centaine de visiteurs. En cas de fortes chaleurs, cet exercice n'est proposé que le matin, celui de l'après-midi est supprimé. "Le vol nécessite beaucoup d'efforts, ils sont rapidement fatigués", explique Nicolas, dresseur d'oiseaux. "Et pour eux, il faut que cet exercice soit positif, sinon le lendemain, ils ne vont pas nécessairement avoir envie de remettre ça. Donc on préfère les faire voler quand il fait moins chaud. Dès qu'on aborde les 40 degrés, on fait attention." L'après-midi, quand le spectacle est supprimé, il est remplacé par le nourrissage des vautours en pleine forêt, à l'ombre. "Nous avons la chance d'être dans un milieu forestier assez dense, quand on rentre dans la forêt on perd déjà quelques degrés", note Anne Frezard.

S'il fait trop chaud, les rapaces ne donnent un spectacle que le matin. © Radio France - Noémie Lair

Ce changement de programme évite aussi aux spectateurs de rester assis en plein soleil. "On est venu le matin ici parce qu'on savait que c'était ombragé, comme ça c'est quand même agréable", indiquent par exemple Annick et Isabelle, en visite avec enfants et petits-enfants. Une idée qui est d'autant plus judicieuse que plus il fait chaud, plus les animaux cherchent l'ombre et se terrent au fond des bois, particulièrement les loups. Alors pour avoir plus de chance de les observer, le parc conseille aux visiteurs de venir le matin.