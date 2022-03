PHOTOS - Hauts-de-France propres : "les gens sont des porcs", regrette une habitante de Saint-Sauveur

"Il y a beaucoup de déchets à ramasser", explique d'amblée Gilles Delattre, le maire de Saint-Sauveur et référent des Hauts-de-France propres à Saint-Sauveur. Après son petit briefing, il invite tous les volontaires, une trentaine de personnes ce samedi matin, à se lancer à la "chasse" aux détritus dans les marais de sa commune. Objectif : en ramasser le plus possible. En tout, 1345 opérations sont organisées dans toute la région ce week-end.

Chacun est venu avec son petit matériel de nettoyeur, des poubelles, des pinces, ou simplement la motivation pour faire un petit geste pour la planète. Et pas besoin de marcher plusieurs kilomètres pour trouver des déchets. "Il y a du plastique, des bouteilles vides, du verre. J'ai même trouvé un ventilateur", s'agace Martine, une habitante de Saint-Sauveur habituée des opérations de nettoyage. Ici, la mairie en organise depuis 35 ans déjà. "Les gens sont vraiment des porcs", dit-elle. "Aucun respect de la nature. Il faudrait les punir", poursuit-elle.

Tous types de déchets ont été ramassés ce samedi matin à Saint-Sauveur : plastique, verre, canette ou encore débris de voiture ! © Radio France - Bastien Thomas

Martine est venue en famille ce samedi, avec son gendre et ses deux petites-filles. Ela, 6 ans et demi, participe et ramasse tout ce qu'elle trouve. "Des papiers de bombons et j'ai même trouvé des bouteilles de Coca. Les gens qui font ça sont des méchants", dit la petite fille. Son papa Julien essaie de l'éduquer, avec sa sœur, dans le respect de l'environnement et l'éco-responsabilité. "Depuis que j'ai des enfants, je me sens encore plus sensible à cette problématique. Cette planète, c'est ce que l'on va leur laisser. Notre génération est honteuse de laisser ça, pour nos enfants, c'est inadmissible", raconte ce père de famille.

Les gens n'ont aucune conscience et ne se soucie que d'eux-mêmes - Julien

Sur le parcours, dans les marais et aux bords de la Somme, des débris de voiture, découpés, sont découverts dans un des étangs du site naturel. "Les gens sont beaucoup trop sales. Une équipe de plongeurs de la base nautique va venir les récupérer. J'ai aussi appelé la gendarmerie pour qu'elle vienne voir si l'on peut identifier le véhicule. Parce que oui, on nettoie aussi les plans d'eau", conclut Gilles Delattre, le maire de Saint-Sauveur.

Il aura fallu s'y mettre à plusieurs pour sortir ces gros morceaux de taule de voiture de l'eau. © Radio France - Bastien Thomas

Julien, effaré, constate la présence d'un morceau de voiture dans l'un des étangs de Saint-Sauveur. © Radio France - Bastien Thomas

