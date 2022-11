PHOTOS - Il a neigé sur les Pyrénées, de beaux flocons au Toumalet, Artouste, La Mongie ou la Pierre-St-Martin

Il y a deux semaines il faisait encore plus de 30 degrés à Pau et Tarbes. Mais en ce début de mois de novembre, on retrouve des températures automnales et on sent l'hiver approcher. Pour preuve, les premiers flocons sont tombés dans la nuit de jeudi 3 à vendredi 4 novembre sur nos sommets pyrénéens. Il a neigé jusqu'à 1.800 mètres d'altitude à La-Pierre-Saint-Martin ou La Mongie et les averses continuent par endroits ce vendredi matin.

Pneus neige nécessaires

Depuis le 1er novembre, il est obligatoire d'avoir un équipement neige dans sa voiture pour circuler à plus de 1.000 mètres.

On attend encore des chutes de neige sur le massif pyrénéens. Selon l'association Météo Pyrénées il pourrait tomber entre 10 et 30 centimètres d'ici ce samedi.