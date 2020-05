PHOTOS - Inondations : un parking à Mont-de-Marsan sous l'eau

Les rivières traversant Mont-de-Marsan (Midou, Douze et Midouze) ont atteint mardi un niveau exceptionnellement haut après les fortes pluies de dimanche et lundi dans les Landes. Il s'agit de l'une des crues les importantes de ces dernières décennies à Mont-de-Marsan. Au plus haut la Midouze a atteint 6.36 mètres mardi soir vers 20h. Depuis la décrue est amorcée à Mont-de-Marsan, et se décale maintenant plus en aval.

A Mont-de-Marsan, les quais ont été submergées, des immeubles se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Et un parking public, celui des Terrasses du Midou, s'est retrouvé sous l'eau. Deux voitures se sont retrouvées immergées.

L'eau est montée très haut sur le parking, à Mont-de-Marsan © Radio France - Renaud Biondi-Maugey

Une partie seulement du parking s'est retrouvée sous l'eau © Radio France - Renaud Biondi-Maugey

Ce parking public accueille habituellement des dizaines de voitures © Radio France - Renaud Biondi-Maugey

Des préfabriqués liés à des travaux de construction d'un bassin ont également été inondés © Radio France - Renaud Biondi-Maugey