PHOTOS - L'association CHENE relâche un phoque à Veulettes-sur-Mer

Le Centre d'Hébergement et d'Etude sur la Nature et l'Environnement (C.H.E.N.E) , installé à Allouville Bellefosse près d'Yvetot partage les photos du retour à la mer d'un phoque qu'elle a soigné. Silicium, phoquesse secourue fin mars et atteinte de parasitisme a pu retrouver la liberté mardi sur la plage de Veulettes-sur-Mer.

"Ayant repris du poids, s’alimentant seule et sans difficulté, sa santé s’étant améliorée, il était temps pour elle de retrouver sa liberté !", écrit l'association sur Facebook. Au moment de sa libération, son poids avoisinait les 30 kg, et sa santé était stable depuis un moment déjà. Silicium est partie avec la marée montante, à Veulettes sur Mer. Quelques vagues ont rendu son projet plus ardu, mais elle n’a pas démérité et elle a pris le large."

Parrainer un phoque

Plus de 200 phoques ont été accuillis par l'association CHENE depuis sa création en 1987. Fin juin débute la nouvelle campagne de parrainage, mais vous pouvez aider le centre toute l'année par des dons ou en devenant adhérent. Retrouvez le détail ici.