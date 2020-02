PHOTOS - La ceinture verte d'Avignon envahie par les déchets sauvages

Des pneus sur les berges de la Durance, des carcasses de voitures autour de la ligne TGV et même des montagnes de déchets entre certaines maisons, voici le triste tableau de la zone verte d'Avignon. Les habitants des quartiers sud sont à bout de nerfs. Ils alertent une nouvelle fois la mairie sur l'état des terrains et routes.

Daniel Valette habite le quartier depuis plus de cinquante ans et a présidé l'Association de défense de la ceinture verte. Il photographie régulièrement les déchets sauvages qui s'accumulent au fil du temps : "Il faut passer au milieu d'ordures, au milieu de pierres, dans les bouts de ferraille, sur des clous : c'est n'importe quoi !"

Une zone propice au laisser-aller

Les quartiers sud de la ceinture verte sont proches de la ligne TGV et au cœur du projet de la Léo, la liaison Est-Ouest d'Avignon, encore inachevée. De nombreuses routes ont été barrées et des champs expropriés au profit du bâti, ce qui permet aux indélicats de déposer leurs déchets en toute discrétion. Gérald Imbard, un autre habitant du quartier, déplore ces incivilités : "À partir du moment où les gens ont la possibilité de venir avec leur véhicule dans des chemins quasiment déserts, ils en profitent pour jeter leurs déchets : pas vu pas pris."

Des déchets de professionnels et de particuliers

Sur le terrain, on retrouve de tout : des déchets de chantiers comme des habits ou des fauteuils. Daniel Valette connait le va-et-vient des camionnettes de chantier entre midi et 14 heures, chargées des gravas du matin. Sur certaines zones, il remarque aussi des carcasses de voitures, proprement découpées : "Ce sont des voitures certainement volées, découpées et remontées avec d'autres". Plus l'on s'enfonce dans les petits chemins de la ceinture verte, et plus les déchets peuvent être attribués à des particuliers, désireux de se débarrasser d'un canapé à moindres frais : "On est plus sur des gravas de chantiers mais plutôt sur des encombrants, jetés par des particuliers", poursuit-il.

La municipalité pointée du doigt

Les habitants et l'Association de défense de la ceinture verte ont tenté à plusieurs reprises d'alerter la mairie, la préfecture ou encore la SNCF qui possède certains des terrains de décharge. Sans réponse efficace jusqu'ici. Contactée, la mairie n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

La future voie vélo est en l'état impraticable aux cyclistes, car jonchée de ferraille. © Radio France - Marie Maheux

Un dépôt sauvage de pneus sur les bords de la Durance, au niveau de la future voie vélo. © Radio France - Marie Maheux

Les jardins de maisons inhabitées du quartier se transforment souvent en déchetteries sauvages de déchets ménagers. © Radio France - Marie Maheux

Carcasses, tôles et voitures brûlées : c'est quotidien aux abords de la ligne TGV qui passe par la ceinture verte. © Radio France - Marie Maheux

