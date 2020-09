PHOTOS - La décharge sauvage à ciel ouvert dans la ceinture verte d'Avignon va t'elle continuer à s'étendre ?

Les déchets sauvages polluent la vie des avignonnais. Certains secteurs sont devenus de véritable décharges à ciel ouvert mais le comble est atteint depuis six mois le long d'un petit chemin de la ceinture verte d'Avignon . Sur ce chemin du Puy la décharge ne cesse de s’étendre avec gravas, sacs poubelles, carrelage , palettes, électro-ménagers,mobilier, pneus, carcasses en tout genre, etc... De plus les 11 et 12 août plusieurs incendies se sont déclarés dans cette décharge accentuant la colère des riverains. L'Association de défense de la ceinture verte d'Avignon a porté plainte contre X auprès du procureur de la république d'Avignon pour dépôt illégal de déchets et pollution. La préfecture de Vaucluse après enquête de la police a également mise en demeure le propriétaire du terrain cet été. La ville d'Avignon a fait savoir à l'association que la procédure est en cours.

D'autres dépôts sauvages nettoyés depuis le début du mois de septembre

Les services de l’État et du Conseil départemental de Vaucluse ont organisé en Août et en cette fin septembre une opération d'évacuation des déchets sur le rond point de Réalpanier. Une décharge qui était apparue sur les terrains des anciens cabanons érigés par les gilets jaunes . Précisément après un incendie qui a détruit la totalité de l’installation en mars dernier, les terrains avaient alors l’objet de dépôts sauvages par des particuliers décrits comme "peu scrupuleux" par la préfecture.. Les terrains ont été sécurisés afin d’empêcher tout nouveau dépôt. Le préfet et le président du conseil départemental appellent les Vauclusiens à la responsabilité et rappellent que les déchets doivent être déposés dans les déchetteries, qui disposent de circuits de traitement dédiés.

Par ailleurs la ville d'Avignon a procédé au déblaiement de déchets et carcasses à l'embranchement du chemin des sonnailles et du chemin de la digue en bordure de la voie TGV. La SNCF a justement réinstallé à l'entrée d'un accès de maintenance un portail accompagné désormais d'une caméra de vidéo-surveillance.

Les dépôts sauvages tombent sous le coup de la loi anti-gaspillage et économie circulaire dont l'amende dans ce cas peut aller jusqu’à 15000 euros

L' Association de défense de la ceinture verte d'Avignon ne cesse de dénoncer ces dépôts de déchets sauvages. Un phénomène qui n'épargne désormais aucun secteur y compris sur le territoire du Parc Narurel Régional du Luberon Copier

La décharge du chemin du Puy photographiée à la mi-août © Radio France - JM Le Ray

Plus d'un mois après elle a pris vraiment d'autres proportions © Radio France - JM Le Ray

La décharge s'étend : les contributeurs se font trés discrets, généralement trés tôt le matin ou de nuit © Radio France - JM Le Ray

Les riverains alimentés en eau par des captages dans ce secteur craignent désormais une pollution de la nappe phréatique © Radio France - JM Le Ray

La SNCF a installé un portail assorti d'une caméra pour sécuriser cet accés à la voie TGV une fois qu'il a été déblayé cet été ( à l'exception de cette carcasse de caravane ) © Radio France - JM Le Ray