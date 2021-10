PHOTOS - La guerre aux frelons asiatiques est lancée en Savoie, un nid de 5.000 insectes détruit à Fréterive

La saison de destruction des nids de frelons asiatiques est bien lancée en Savoie. Un nid a été détruit ce jeudi 7 octobre à Fréterive, une petite commune entre Chambéry et Albertville. C'est même un gros nid, une boule de 40 centimètres par 60. Il était accroché au niveau du clocher de l'église, à près de 20 mètres de hauteur. Il fallait détruire ce nid de frelons asiatiques maintenant pour éviter la prolifération et donc, pour protéger les abeilles à qui ils s'attaquent et pour nous protéger, nous humains.

C'est une opération délicate. La grande échelle des pompiers est postée juste au pied de l'église. Eric Arnault, désinsectiseur peut s'installer dans la nacelle.

Au cours de l'opération, le désinsectiseur Eric Arnault ne s'est pas fait piquer une seule fois. © Radio France - Aurore Richard

Quand il s'agit d'une destruction de nid de frelons asiatiques sur le domaine public, les pompiers peuvent intervenir en appui. © Radio France - Aurore Richard

"J'ai une combinaison très épaisse. J'ai même des lunettes de protection car les frelons peuvent se poser sur la petite grille devant le visage et m'envoyer leur venin dans les yeux. J'ai tout mis là, je peux grimper", décrit ce professionnel de la désinsectisation.

Le danger est bien là car dans ce nid, il y a près de 5.000 insectes. "Une fois en haut, il va planter sa perche dans le nid et diffuser l'insecticide. C'est là que les frelons ne vont pas être contents. On voit qu'ils commencent à tomber là, ils sont recouverts de poudre et ils vont mourir", explique Christian Pépin, du réseau frelons asiatiques qui recense les signalements de nids en Savoie.

Ce frelon asiatique est tombé du nid après la diffusion du produit pesticide, la poudre blanche qui le recouvre. © Radio France - Aurore Richard

Le désinsectiseur fait ensuite tomber le nid à coup de pelle. Il sera ensuite détruit par incinération. Pour Christian Pépin, c'est une belle prise. "Le but, c'est de détruire les reines pour éviter qu'elles partent cet automne et qu'elles se reproduisent. Comme la reproduction commence fin octobre, il faut intervenir le plus vite possible pour éviter qu'il y en ait partout", estime-t-il.

Le nid est mesuré avant d'être détruit. Celui-ci fait 40 centimètres par 60. © Radio France - Aurore Richard

Il y a plusieurs couleurs sur l'enveloppe du nid car les frelons asiatiques récoltent des écorces d'arbres très différents pour le construire. © Radio France - Aurore Richard

C'est le cinquième nid détruit depuis cet été, rien à voir avec les 50 nids de 2020. D'après le réseau frelons asiatiques, la mauvaise météo au printemps a dû ralentir le développement des nids.

Selon l'emplacement dans le nid, le frelon asiatique est à un stade différent de sa vie. © Radio France - Aurore Richard

Le chiffre pour cette année peut encore évoluer. Avec l'automne, les feuilles des arbres vont tomber et on verra mieux les nids de frelons asiatiques, il pourrait donc y avoir plus de signalements. Si vous voulez justement en signaler un, c'est possible sur le site www.frelonsasiatiques.fr.

La destruction d'un nid peut coûter entre 200 et 800 € selon la complexité de l'intervention. Elle est pour l'instant prise en charge par le Conseil Savoie Montblanc, uniquement quand il s'agit de frelons asiatiques.