PHOTOS - La mairie de Labatmale dénonce les déchets laissés dans la forêt

La municipalité a été alertée par le garde forestier de l'Office national des forêts, qui a retrouvé de grandes quantités de déchets dans la forêt à Labatmale : de nombreuses bouteilles d’alcool, des meubles, des gravats, des sacs de ciment et même des bêtes mortes dans des sacs en plastique. "Il est encore plus alarmant de constater le dépôt d’une quantité non négligeable d'amiante, substance hautement nocive pour tous", écrit la commune béarnaise dans son communiqué.

Elle rappelle que ces faits sont passibles de deux ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. La mairie va porter plainte.

- Mairie Labatmale

- Mairie Labatmale

- Mairie Labatmale