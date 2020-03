PHOTOS - La nature reprend ses droits dans le Parc national des Calanques

Le silence règne en maître dans le Parc national des calanques, vidé de ses promeneurs et de ses bateaux depuis les interdictions d'accès prises il y a une semaine pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Seuls les agents du parc continuent les patrouilles à terre et en mer. Depuis quelques jours, ils assistent à un magnifique spectacle : les espèces emblématiques du parc profitent du calme pour sortir de leurs cachettes.

"Les équipes ont pu observer des groupes de dauphins et des bancs de thon qui se rapprochent car ils ne sont plus effrayés par les bruits de moteurs. Les fous de bassan se montrent. Les puffins, ces oiseaux qui nichent habituellement sur les archipels, se retrouvent en groupe sur l'eau. On n'avait pas vu cela depuis très longtemps", explique Didier Réault, président du Parc national des Calanques. Les mesures de confinement offrent une bouffée d'oxygène au parc et doivent être respectées rappelle le président. "Il ne faut pas solliciter inutilement les services de secours et de soins en cette période de crise", résume-t'il.

Le confinement offre une bouffée d'oxygène au parc des calanques © Radio France - Lionel Laso

Des regroupements d'oiseaux à la surface de l'eau, un spectacle rare © Radio France - Lionel Laso