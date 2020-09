PHOTOS - La nouvelle déchetterie de Châlons-en-Champagne se dévoile

Le 1er octobre prochain, la nouvelle déchetterie de Châlons-en-Champagne ouvrira ses portes au public. Plus moderne, plus grand et plus accessible, l'équipement a coûté 2,8 millions d'euros.

C'est un projet lancé en 2004 qui se concrétise à Châlons-en-Champagne : la nouvelle déchetterie a été présentée à la presse et aux élus ce samedi, elle ouvrira dès le 1er octobre prochain. Situé près de l'actuelle déchetterie, cet équipement s'insère dans le pôle technique environnemental, aux côtés d'une future recyclerie en cours d'aménagement.

2.400m2, en intérieur et extérieur

La nouvelle déchetterie a coûté 2,8 millions d'euros et s'étend sur une surface de 2.400m2 avec une partie intérieur consacrée aux déchets "sensibles" : téléviseurs, électroménager etc. Puis une partie extérieur pour les déchets les plus encombrants et les moins exposés aux vols : bois, arbres etc. Les voies de circulation ont été pensées pour permettre aux véhicules, même les plus encombrants, de circuler sans souci.

Accès sécurisé

Pour éviter les vols et intrusions, récurrentes sur ce genre de site, la communauté d'agglomération a choisi d'équiper, cette nouvelle déchetterie, de caméras de vidéosurveillance et de clôtures électriques. Pour accéder au lieu, il faudra posséder un badge d'accès obligatoire dès le 1er octobre sur les 8 déchetteries de l'agglomération.

La nouvelle déchetterie de Châlons-en-Champagne © Radio France - Stéphane Maggiolini

