PHOTOS - La nouvelle patrouille équestre du comité communal des feux de forêts de Mazan

"On a doublé les effectifs de bénévoles du comité communal feux de forêt" se félicite René Ceccheto adjoint à la sécurité à Mazan,"Il y a eu une vraie prise de conscience, maintenant nous pouvons compter sur 20 agents pour sensibiliser la population et effectuer des patrouilles". La prise de conscience elle tient surtout à un évènement : cet incendie en août 2021 entre Beaumes-de-Venise et Caromb et les 250 hectares partis en fumée dans cet endroit pas vraiment habitués aux feux.

Une des nouveautés de cette année, c'est cette patrouille équestre. C'est Emilie, la fille de Frédérique Bonnamour, responsable du CCFF, qui en a eu l'idée. Et depuis, deux équipes de deux cavaliers se relaient pour assurer les patrouilles.

Parmi eux, Jennifer. Elle explique le double intérêt de faire de la sensibilisation et de la surveillance avec son cheval, Vengo : "On peut aller sur des sentiers de randonnées ou des endroits auxquels les 4x4 ne peuvent pas accéder, tout en facilitant le contact avec les habitants : le cheval agit comme un médiateur entre eux et nous."

Jennifer et son "Vengo" en patrouille pour le CCFF de Mazan. © Radio France - Ulysse Le Toquin

Un autre participant de ces patrouilles : Didier et son Plonplon, un énorme cheval de trait qui pèse plus de 900 kilos. "Plonplon il laisse personne indifférent, il attire forcément l'attention" se marre ce nouveau bénévole du CCFF. "Ça permet d'engager la conversation plus facilement."

La patrouille équestre du comité communal feux de forêts à Mazan, c'est une première, mais le but est de reproduire le dispositif l'été prochain. "Ce sont de braves bêtes et en plus, elles ne nous coûtent rien !" conclut Frédérique Bonnamour, très fière de ses nouvelles recrues.

La patrouille équestre, avec de gauche à droite : Olivier sur Camron, Jennifer sur Vengo et Didier sur Plonplon © Radio France - Ulysse Le Toquin