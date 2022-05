PHOTOS - La saison havraise de stérilisation des œufs de goélands argentés bat son plein

Jérôme Dujardin, cordiste et chef de chantier, stérilise les œufs de goélands argentés en pulvérisant dessus un liquide huileux

Au Havre, la campagne annuelle de stérilisation des œufs de goélands argentés bat ton plein. C'est effectivement au mois de mai que les goélands pondent et stériliser leurs œufs pour les empêcher d'éclore est le seul moyen possible pour réguler leur population : en trop grande quantité, le goéland argenté est responsable de nombreuses nuisances (fientes, bruit, agressivité). L'an passé, 955 nids ont été stérilisés, ce qui représente 2.480 œufs qui n'ont pas éclos.

Pour stériliser un œuf, il faut pulvériser dessus un liquide qui ressemble à de l'huile. Brillant et comme recouvert d'huile, l'œuf reprend son aspect normal un quart d’heure après vaporisation et le goéland revient le couver, sans se rendre compte de quoi que ce soit.

Les œufs ayant cet aspect brillant huileux comme sur la photo viennent d'être stérilisés et reprennent leur aspect normal au bout d'un quart d'heure © Radio France - Olivia Cohen

Cette campagne concerne les goélands argentés, à ne pas confondre avec les goélands bruns et les goélands marins, qui eux sont des espèces totalement protégées. Certes, les goélands argentés sont protégés aussi mais ils se reproduisent plus rapidement que leurs congénères donc il existe une dérogation accordée par le ministère de la Transition écologique et solidaire.

1.000 interventions en un mois

L'entreprise de cordistes TTA mandatée par la mairie va effectuer 1.000 interventions environ sur le Havre jusqu'au 31 mai. Si un couple de goélands s'est installé sur votre toit, vous pouvez encore contacter la mairie et réserver un créneau pour faire stériliser les œufs. Pour réserver un créneau, vous avez jusqu'à mercredi 11 mai inclus en appelant le 02.35.19.45.45.

Surtout, en présence d'un nid de goéland, n'intervenez pas vous-mêmes : enlever les œufs des nids entraînerait une deuxième ponte et détruire les nids provoquerait la construction d’un nouveau nid par le couple nicheur. Un goéland argenté peut peser jusqu'à deux à trois kilos et vit 20 à 30 ans. Pour garder la ville propre, il ne faut pas nourrir les goélands et ne pas déposer de déchets en dehors des conteneurs dédiés.

Les Havrais qui logent dans des immeubles gérés par des bailleurs n’ont pas de démarche à effectuer. C'est la mairie qui gère ça directement avec les bailleurs. Cette année, la campagne dure du 2 au 31 mai 2022. Cette campagne de stérilisation des nids de goélands argentés coûte 95.000 euros à la ville du Havre.

Ces œufs-là sont des œufs de goélands marins, plus gros que ceux des goélands argentés, et ne doivent pas être touchés © Radio France - Olivia Cohen