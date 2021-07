PHOTOS - La solidarité des habitants de Saint-Joachim à l'œuvre pour sauver les marais de Brière

Chaque année, elle revient. La jussie, accompagnée d'autres plantes invasives, prolifère et fleurit dans le marais, en Brière. La végétation, de plus en plus présente chaque année, menace de recouvrir à terme toute la surface des canaux et des prairies humides. Et malgré les efforts du Syndicat Du Bassin Versant Du Brivet (SBVB), les surfaces qu'elle couvre deviennent de plus en plus imposantes. Alors cette année, la mairie de Saint-Joachim, en plein cœur du parc naturel de Brière, a pour la première fois fait appel à ses habitants pour prêter main forte. Et cela fonctionne.

Une prolifération record cette année

Cet été, la jussie a pris encore plus de place que les années précédentes. "Probablement à cause du haut niveau de l'eau et des chaleurs précoces" de juin, relève Jacques Cochy, adjoint à l'environnement à la mairie de Saint-Joachim. Alors comme lui, le maire Raphaël Salaün et une poignée d'habitants d'affairent à enlever le plus possible de cette plante invasive. "On a déjà rempli deux gros sacs plastiques", explique Marie-Françoise, tout en s'affairant.

La jussie, qui prend facilement racine dans les eaux, s'étend même jusqu'aux prairies environnantes. © Radio France - Sarah Mansoura

"Quand on est dans le bateau, on avance doucement, et on s'arrête dès l'instant où on voit une sorte de masses où il y a de la jussie, des morceaux de crassule, et de la myriophylle. On l'attrape et puis on la met dans une passoire, elle s'égoutte, et ensuite on met dans les sacs plastique", décrit-elle. "Voyez ce que ça fait ? Le tapis là ? Hé bien tout est recouvert, c'est à dire qu'on ne voit plus la curée. On ne voit plus l'eau. Comme ça là, en deux 3 mois, ça y est, on ne passe plus, là.", se désole le maire, Raphaël Salaün.

Les habitants de Saint-Joachim récupèrent tout ce qu'ils peuvent de ces racines et feuilles de jussie, pour limiter la propagation de la plante à tout le marais. © Radio France - Sarah Mansoura

"D'habitude, ça va à peu près pour enlever les boutures sur les canaux, mais cette année, il y a une telle prolifération que le SBVB n'y arrive pas. Il y a un tel chantier que c'est obligatoire de l'enlever nous-mêmes", juge Jacques Cochy. "Si on ne peut plus circuler, à quoi bon entretenir la la Brière si les gens ne peuvent pas en profiter dans les usages habituels ?"

"C'est le rôle de chacun"

Une quinzaine d'habitants ont donc chaussé les bottes et retroussé les manches, ce samedi. "Je trouve que c'est important", justifie Marie-Françoise. "Quand on se promène en chaland, on le voit, et les racines viennent tout le temps se coincer dans les pales du moteur", raconte-t-elle. Pire encore, "la jussie commence à atteindre les plats de marais, et envahissent les prairies. C'est jaune, c'est joli, mais c'est trop et ce sera irréversible si on ne fait rien", ajoute Jacques Cochy.

Alors ces opérations vont "certainement" se multiplier. Cet été, et l'an prochain, pour tenter de préserver le patrimoine. "Là, on essaie de faire des opérations comme celles-là régulièrement. Mais c'est vrai que c'est important si chacun participe. On arriverait à garder le réseau fluvial propre et éviter cette invasion.

Les volontaires, accompagnés du maire de Saint-Joachim, arpentent les canaux pour repêcher la jussie. © Radio France - Sarah Mansoura

"Il faut que tout le monde comprenne que cela ne peut pas être juste le problème de deux, trois élus, de deux trois chasseurs, de deux trois pêcheurs et le SBVB, quoi. ce n'est pas possible. il faut que tout le monde comprenne que c'est le rôle de chacun", conclut Raphaël Salaün.