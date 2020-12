PHOTOS - Le cadavre d'une tortue géante retrouvée sur une plage bretonne

Des promeneurs ont aperçu ce dimanche le cadavre d'une tortue luth en décomposition sur une plage de Saint-Pabu dans le Nord Finistère, dans les Abers. Il s'agit de l'espèce de tortue la plus grande au monde.

C'est un bien triste spectacle qu'ont retrouvé des promeneurs en se baladant sur la plage d'Erleac'h, à Saint-Pabu, dans le Finistère. Sur le sable, ils ont vu le cadavre en décomposition d'une tortue géante, sûrement une tortue Luth. Il s'agit de la plus grande espèce de tortue au monde et le quatrième plus grand reptile sur la planète.

Une tortue Luth échouée sur une plage de Saint-Pabu - Facebook de "7e continent en mer d'Iroise"

Des prélèvements ont été réalisés par le Parc naturel marin d'Iroise, assure l'auteur de ces différentes photos. La tortue Luth est plutôt rare en Bretagne, même si elle vit dans tous les océans. Une d'entre elles s'était échouée en septembre 2019 sur une plage de Fouesnant. La tortue Luth est malheureusement une espèce en voie de disparition, inscrite sur le registre de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

