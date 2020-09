PHOTOS - Le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage à Buoux affiche complet

Une affluence que Loriane Aubinais , la responsable du centre explique certainement par la conjoncture de ces derniers mois mais aussi par une plus grande sensibilisation du public : "Déjà les personnes sont plus sensibilisés donc quand elles trouvent des animaux elle veulent plus forcément leur venir en aide. Ils nous trouvent plus facilement aussi, plus on communique , plus on est connu et nous connaissant mieux les gens nous apportent plus d'animaux.

L’hypothèse d'un surcroit de naissances dans la nature durant la période de confinement

Après il y a toujours cette supposition mais qui n'a pas été prouvée. Que les animaux se sont bien portés pendant le confinement donc du coup peut-être plus de naissances et plus d'animaux en période estivale qui arrivent. C'est vrai que à partir du déconfinement en fait c'est là que l'on a eu tous nos accueils. Ça peut être lié effectivement et de base c'est notre période la plus chargée de l'année mais là par rapport à d'autres années c'est encore plus chargé".

Et ces jours ci ont été relachés un flamand rose, récupéré sur un terrain de golf a Frejus ou encore une jeune cigogne trouvée complétement désorientée à proximité d'un feu de broussaille maîtrisé à Carnoux-en-Provence début août.

Le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage de Buoux recherche actuellement du petit matériel pour ses jeunes mammifères , liste a retrouver sur son site.

Dans la pièce de soins consacrée aux bébés de tous jeunes écureuils © Radio France - JM Le Ray

Qui se cache sous cette main ? © Radio France - JM Le Ray

Un martinet noir ! © Radio France - JM Le Ray

On cherche où se trouve dans cette volière le circaète Jean-Leblanc, rapace prédateur de serpents © Radio France - JM Le Ray

Ici un jeune vautour fauve en convalescence © Radio France - JM Le Ray