PHOTOS - Comment le golf de Lille Métropole fait face à la sécheresse

Plus d'eau au robinet dans une centaine de communes en France, des récoltes qui sont perdues. La sécheresse sévit et le Nord-Pas-de-Calais n'y échappe pas. Six bassins sont en alerte. Alors dans ce contexte, où les appels à modérer sa consommation d'eau se multiplient, comment s'adaptent les golfs nordistes ? Et bien, certains font très attention, comme au golf de Lille Métropole, à Ronchin.

On voit la différence entre le green arrosé, et le reste. © Radio France - Marianne Naquet

Au volant de la voiturette, Mathieu Leszczynsky, le gérant fait le tour du terrain, et le constat n'est pas brillant. "Quand on parle golf, on s'attend à voir quelque chose de vert, et là c'est grillé". Fini le temps où on arrosait tout le parcours, le directeur surveille la consommation d'eau, comme le lait sur le feu. "On se contente d'arroser les greens, parce que c'est la partie la plus sensible, celle qui doit être le mieux entretenue pour faire rouler la balle."

Aucune restriction demandée par les autorités

Les greens, c'est-à-dire les espaces gazonnés tondus très ras autour des trous, il n'y a pas d'arrosage avant aux départs, vu la situation dans le Nord. "En fonction des cours d'eau qui passent, les restrictions sont différents. Il y a quatre seuils : ici, on est en vigilance, c'est le premier seuil." Ce qui veut dire pour le moment, il n'y a aucune restriction, mais le club s'oblige à ne pas consommer plus de 120 mètres cubes d'eau par jour.

Un des greens, arrosé de nuit. © Radio France - Marianne Naquet

Une démarche économe qui plaît aux clients. "C'est essentiel, tout le monde fait des efforts", selon Jean-Michel qui fait du golf depuis 20 ans. Pour les joueurs, ça veut dire aussi jouer différemment, taper des balles moins longues : "Je suis obligé d'adapter mon jeu, déjà qu'il n'est pas terrible, je suis obligé de jouer différemment", ajoute un autre joueur.

Tous attendent le retour de la pluie : la dernière pluie conséquente remonte à fin juin ici. A priori, c'est mal parti : une nouvelle vague de chaleur devrait arriver dès la semaine prochaine, avec 35 degrés prévus vendredi. Aucune pluie n'est prévue à l'horizon dans les prochains jours.

Comment le golf s'approvisionne en eau

Le golf de Lille métropole utilise la technique du forage et puise dans une nappe phréatique, ainsi que dans deux bassins de rétention d'eau, en cas de besoin. En 2021, ils ont puisé 8 000 mètres cubes sur l'année. Là, depuis janvier, ils ont déjà puisé 12 000 mètres cubes.