PHOTOS - Le nid des cigognes d'Allenjoie bientôt visible 24h/24 grâce à une caméra de vidéo-surveillance

"L'hirondelle ne fait pas le printemps" mais à Allenjoie (Doubs), ce sont les cigognes qui font le printemps !

La commune près de Montbéliard va bientôt proposer sur son site internet les images en temps réel du nid du couple de cigognes installé depuis 2019 rue de l'Ecluse, au sommet d'un poteau réaménagé.

Les deux cigognes couvent depuis le début du printemps sous l'œil d'une caméra de vidéo-surveillance. Si les images sont seulement accessibles pour le moment en direct sur l'ordinateur de la mairie ou en replay sur le site internet de la commune, la diffusion sera bientôt établie en temps réel sur le site de la commune : "nous ne sommes pas encore tout à fait au point" indique Jean Fried, le maire d'Allenjoie.

Sur le passage du couloir de migration des cigognes entre les Vosges et l'Afrique du Nord, la tradition des cigognes est réelle à Allenjoie. Il apparaissait donc naturel pour la municipalité d'installer une caméra de vidéo-surveillance, au prix de 4 000 euros.

La caméra de vidéo-surveillance est arrivée après l'installation des cigognes © Radio France - Noé Chaillot

L'impact environnemental n'a pas de prix

Au-delà du montant, la sensibilisation à l'environnement n'a pas de prix pour le maire d'Allenjoie. L'apport de la caméra est tout aussi considérable pour la Ligue de Protection des Oiseaux. "Le prix de la caméra est ridicule par rapport à son futur impact en matière de sensibilisation. Les consciences seront éveillées, des enfants de maternelle aux pensionnaires des EHPAD qui verront les images" se réjouit Georges Lignier, coordinateur de la LPO dans le Pays de Montbéliard.

L'enthousiasme est tout aussi perceptible chez les habitants de la commune. Yvette rappelle la particularité d'Allenjoie : "je crois que nous sommes les seuls à avoir un tel nid de cigognes" observe l'habitante aujourd'hui à la retraite.

Précision importante, la caméra de vidéo-surveillance est uniquement braquée sur les cigognes : la caméra n'est en aucun cas braquée sur les habitants de la rue de l'Ecluse. Elle ne gêne pas non plus les allées et venues des cigognes.

En attendant la généralisation de la diffusion de la vidéo-surveillance, de belles images sont déjà visibles sur le site internet de la commune , avec les éclosions des œufs des cigognes. D'autres cigognes sont également présentes au niveau de la commune de Brebotte, sur le Territoire de Belfort, entre la mi-janvier et la mi-juillet.

Les deux cigognes (mâle et femelle) se relaient pour couver les oeufs © Radio France - Noé Chaillot

Le nid de cigognes est installé au sommet d'un poteau aménagé par la mairie © Radio France - Alexandre Lepère

Le nid de cigognes est un sujet de discussion majeur des habitants de la commune d'Allenjoie !