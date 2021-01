PHOTOS - le plein de neige pour la station du Picotalen à Lacaune dans le Tarn, la plus petite d'Occitanie

La plus petite station de ski d'Occitanie, la seule dans le département du Tarn, vit un hiver exceptionnel. Voilà des années maintenant que la couverture neigeuse n'avait pas été aussi fournie sur le col du Picotalen à plus de 1000 mètres d'altitude juste au-dessus de la commune de Lacaune.

Des paysages entièrement blancs qui durent depuis des jours, pour le plus grand plaisir des touristes comme de la commune de Lacaune qui gère le domaine skiable.

La neige ne manque pas cette année du côté de Lacaune dans le Tarn. © Radio France - Marius Delaunay

Des centaines de passants le week-end

Contrairement aux autres stations, la fermeture des remontées mécaniques ne gêne pas vraiment celle du Picotalen. Et pour cause, elle ne possède que deux pistes pour l'hiver, une de raquettes et de ski de fond et une autre pour la luge. Elle fait donc le plein de réservations pour cette période de l'année, et la neige est justement tombée à pic, durant les fêtes et les vacances de Noël.

De l'aveu du maire de Lacaune et de nombreux habitants, il n'y avait pas eu autant de neige depuis plus d'une dizaine d'années dans la région, une vraie aubaine pour la seule station de ski du Tarn qui voit affluer des personnes de tout le département, mais aussi de la région toulousaine.

Plusieurs centaines de personnes ont ainsi pu profiter des joies des pistes ce week-end au Picotalen, que ce soit raquettes, luges ou ski de fond, du jamais-vu jusque-là. Si bien qu'il est désormais fortement conseillé d'appeler avant une venue sur le site pour réserver du matériel.

Les réservations de matériel n'ont jamais aussi bien marché sur la station du Picotalen. © Radio France - Marius Delaunay

La station de ski du Picotalen devrait encore prolonger son ouverture étant donné les températures très froides annoncées cette semaine par Météo France. Seule ombre au tableau, les restaurants et les cafés situés plus-bas à Lacaune ne peuvent pas ouvrir cette année pour accueillir les gens de passage.