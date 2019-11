PHOTOS : Le Teil en Ardèche, ville sinistrée par le séisme

Le Teil, France

Les habitants du Teil en Ardèche ont vécu des secondes de cauchemar à 11h51 ce lundi. "Tout a bougé dans la maison, on a eu très peur" témoigne Betty, une habitante,"on est sortis de chez nous. Dans la maison, tout était par terre, brisé, donc on est ressortis très vite car on a eu très peur". Beaucoup de témoins racontent avoir entendu une forte détonation "comme une explosion" au moment du séisme.

C'était vraiment violent. Chez nous, on s'est tous mis accroupis - Manon, une habitante

"Il y a eu un bruit, comme un coup de tonnerre qui venait du sol. Cela va tellement vite, moins de cinq secondes. Chez nous, on s'est tous mis en position accroupie. Dans la cuisine, on a vu les bocaux et les bouteilles tomber. Ma sœur et ma mère étaient paniquées, j'ai entendu des cris. C'était vraiment violent. On a mis une heure à ce que la pression redescende" explique Manon, dont les parents habitent le quartier de la Sablière, au Teil.

Des maisons détruites ou fragilisées

Dans le hameau de la Rouvière, une dizaine de maisons sont détruites, des murs effondrés, des toits éventrés. D'autres sont fragilisés, de larges fissures traversent les murs.

Graves dégâts dans la commune du Teil (07) en raison d'un séisme. © Radio France - François Breton

Maisons gravement touchées par le séisme hameau de la Rouvière dans la commune du Teil (07)/ © Radio France - François Breton

Maison détruite par le séisme hameau de la Rouvière dans la commune ardéchoise du Teil. © Radio France - François Breton

Des fissures dans une maison au hameau de la Rouvière au Teil (Ardèche) après le séisme © Radio France - François Breton

Des fissures dans une maison au hameau de la Rouvière au Teil (Ardèche) après le séisme © Radio France - François Breton

Quartier Mélas, de nombreuses bâtisses ont aussi été endommagées. Des fissures apparaissent nettement sur les façades. L'église du 11ème siècle et son clocher sont fragilisés.

Des bâtisses endommagées par le séisme quartier Mélas au Teil (Ardèche) © Radio France - François Breton

Des bâtisses endommagées par le séisme quartier Mélas au Teil (Ardèche) © Radio France - François Breton

L'église du quartier Mélas au Teil (Ardèche) fragilisée par le séisme © Radio France - François Breton

Le clocher de l'église du quartier Mélas au Teil (Ardèche) endommagé par le séisme © Radio France - François Breton

Dans le centre-ville, "le clocher est près de s'effondrer, une partie du toit est tombée à travers" témoigne le maire Olivier Péverelli. "De nombreuses maisons ont été touchées : une trentaine de maisons ont des fissures importantes où on passe le doigt, des cheminées sont tombées. On a deux quartiers où il y a des gros dégâts mais tous les quartiers sont touchés" ajoute l'élu.

L'église au centre du Teil (Ardèche) fragilisée par le séisme. Un périmètre de sécurité mis en place. © Radio France - François Breton

Environ 250 personnes ne peuvent pas dormir chez elles ce lundi soir

Par mesure de sécurité, les habitants dont la maison est très endommagée ont été invités à quitter leur domicile. Environ 250 personnes ne peuvent pas dormir chez elles ce lundi soir.

La mairie du Teil a ouvert trois gymnases pour héberger une centaine de personnes. Les autres sont relogées par des proches.

La préfecture de l'Ardèche explique que "50 gendarmes assurent la sécurité des personnes et des biens et un escadron de gendarmes mobiles est attendu dans la soirée pour compléter le dispositif de protection des habitations".

Etablissements scolaires fermés

Ce mardi, tous les établissements scolaires sont fermés au Teil : écoles, collèges et lycée. Le temps de faire un état des lieux des établissements et s'assurer que les élèves peuvent être accueillis sans danger.

Des élus régionaux ont d'ores et déjà inspecté ce lundi les locaux du lycée Xavier Mallet, qui accueille 750 élèves. Des murs porteurs semblent endommagés. Des équipes de la Région sont attendues pour un diagnostic plus précis ce mardi : il s'agit d'évaluer les travaux nécessaires et d'estimer dans quels délais les élèves pourront regagner leurs classes.

Des dégâts au lycée Xavier Mallet au Teil (Ardèche) causés par le séisme © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Des dégâts au lycée Xavier Mallet au Teil (Ardèche) causés par le séisme © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Des dégâts au lycée Xavier Mallet au Teil (Ardèche) causés par le séisme © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Un numéro vert mis en place

Une cellule d’information du public est activée à la préfecture de l’Ardèche. Le numéro de contact est le 0 811 00 06 07.

Une cellule d’urgence médicale et psychologique a été déclenchée. Elle est située au gymnase Pierre de Coubertin au Teil depuis ce lundi fin d'après-midi.

La préfète de l'Ardèche, Françoise Souliman, a annoncé déclencher la procédure pour demander la reconnaissance en état de catastrophe naturelle.