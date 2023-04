PHOTOS - Le Vistre retrouve son lit à Caissargues

Derrière la zone Euro 2000, en contrebas de l'autoroute, le Vistre coule à nouveau librement. Les hérons, les grenouilles et les poissons sont revenus. La flore colonise petit à petit les berges remodelées. Le résultat d'un chantier colossal de deux ans dirigé par l'EPTB (Etablissement public territorial de bassin) Vistre Vistrenque . "La revitalisation, ça permet de recréer des corridors écologiques précise Thierry Agnel, le président de l'EPTB, de recréer de la biodiversité, des zones d'ombrage qui capturent le CO2, ce sont des petits plus pour lutter contre le réchauffement climatique et prévenir les inondations." Avoir redessiné le Vistre a en effet permis de créer une nouvelle zone humide qui agit comme un bassin de stockage en cas de crue. Le maire de Caissargues, Olivier Fabregoul a déjà pu le constater lors du dernier épisode méditerranéen. "L'eau qui tombe en amont met 3 jours maintenant pour arriver jusqu'ici. Avant les travaux, c'était en 3/4 heures. L'eau s'écoule donc plus lentement, ça fait moins de dégât et ça permet de mieux nous préparer."

Un chantier inédit en France par son ampleur

Au total, ce sont 12 km du Vistre qui ont été renaturés. 12 autres le seront d'ici 2030 à Rodilhan, Vergèze-Codognan, sur le Vistre Fontaine et de Caissargues à la Bastide. "Sur un tel linéaire de 12 km, jamais une rivière en France n'a été autant renaturée que le Vistre. On va arriver à 24 km, sachant que le Vistre en fait 48, La moitié renaturée, on est des pionniers en France," Le projet, de près de 3 millions et demi d'euros, a été financé à presque 80 % par l' Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse . Karine Bonacina, la directrice de l'Agence à Montpellier s'en réjouit." Quand on a un cours d'eau qui fonctionne normalement, la biodiversité se réinstalle et une biodiversité en bon état, c'est une meilleure adaptation au changement climatique." Pour le maire de Caissargues, c'est aussi une nouvelle zone de balade pour les habitants. "Moi j'y vois des parcours à vélo, des parcours où on va se réapproprier la faune et la flore. On va notamment pouvoir aller voir des castors car ils ont été réintroduits dans la rivière. Les enfants y ont aussi planté des arbres. Ca veut dire que des générations vont s'approprier l'espace."

