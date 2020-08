PHOTOS - Les auteurs de barbecues sauvages traqués dans les gorges du Gardon

Le risque incendie n'a jamais été aussi sévère dans le Gard. La totalité du département était classé ce jeudi en vigilance orange. Interdiction totale donc de faire du feu et de bivouaquer en pleine nature. Pour être sûr que ces interdictions soient respectées, les inspecteurs de l'Office Français de la Bioverdiversité effectuent régulièrement des patrouilles dans les endroits les plus exposés. Pour faire de la prévention mais également sanctionner les contrevenants. C'était le cas ce jeudi dans les gorges du Gardon à Poulx, à une dizaine de kilomètres de Nîmes. A la Baume, nombreux sont les vacanciers qui viennent se baigner à cette époque. Pas question pour eux d'allumer un barbecue. "Ce qui peut sembler anodin, ne l'est pas dans le Gard puisqu'on est dans un endroit fortement inflammable par temps de sécheresse explique Arnaud Augé-Sabatier, référent police et correspondant communication à l'Office Français de la Biodiversité. On a constaté depuis plusieurs années que ces petits barbecues mal éteints sont souvent la cause de départs de feux. Pour mémoire, en 2017, un barbecue a provoqué le départ d'un feu qui a ravagé plus de 30 hectares aux portes de Collias".

"Faire du feu, de l'inconscience totale"

Même si des messages de prévention sont régulièrement diffusés, il reste encore certaines personnes qui ne respectent pas l'interdiction de faire du feu. Il n'y a qu'à voir les nombreuses traces de braseros le long des berges du Gardon. "Vous voyez, on est quasiment sous les arbres observe André Agullo, inspecteur de l'environnement à l'OFB et chef de l'unité territoriale "Camargue-Vallée du Rhône", un départ de feu pourrait être assez rapide et étant donné l'étroitesse des gorges et le peu d'accès qu'il y a, ça serait très difficile d'éteindre cet incendie là." Ce jeudi pourtant, les inspecteurs tombent sur un touriste normand qui a allumé un feu dans un petit barbecue portable. "On vient deux, trois fois par semaine et chaque semaine, on fait des barbecues et on n'a jamais eu de souci. C'est pas comme si je faisais un vrai feu de camp avec du bois." La sanction est immédiate : 135 euros d'amende.

"Les gens savent que c'est interdit, mais la tentation de faire du feu reste grande"

Ce genre de situation devient heureusement de moins en moins fréquente constate Thierry Grzeganek, un autre inspecteur de l'environnement. "Quand j'ai commencé ici dans le Gard , il _y a quinze ans, il nous arrivait de relever une vingtaine d'infractions chaque soir à Collias_. Lorsqu'on y va aujourd'hui, on en relève une ou deux. C'est déjà beaucoup. Impossible pour nous d'être partout. " Les inspecteurs sont une vingtaine au total pour faire la police de l'environnement dans tout le département. Leurs missions sont multiples : contrôler les dépôts d'ordures sauvages, la chasse, faire respecter les interdictions de prélèvement d'eau en période de sécheresse, contrôler le trafic des animaux exotiques et bien sûr l'interdiction de faire du feu.

Interdiction de fumer et de faire du feu dans les gorges du Gardon © Radio France - Sylvie Duchesne

Partout, des traces de braseros © Radio France - Sylvie Duchesne

Un feu récent dans une grotte bordant le Gardon © Radio France - Sylvie Duchesne

135 euros d'amende pour ce touriste normand qui avait allumé un barbecue © Radio France - Sylvie Duchesne