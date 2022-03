PHOTOS : les berges de la Siagne rénovées à Mandelieu-la-Napoule

France Bleu Azur et son réseau consacrent une émission spéciale au cadre de vie et à l'environnement. On vous emmène donc à Mandelieu-la-Napoule sur les berges de la Siagne, qui ont bien changé au fil des années pour devenir un lieu de promenade de plus en plus fréquenté.

Sur la côte d'azur, l'environnement et le cadre de vie c'est aussi trouver un endroit pour se mettre au vert dans les villes. Dans le cadre d'une émission spéciale MaFrance2022 sur le cadre de vie et l'environnement France Bleu Azur vous emmène, ce jeudi 31 mars, sur les bords de la Siagne à Mandelieu-la-Napoule, sur cette bande littorale très urbanisée, mais malgré tout dans une espace de verdure, rénové et de plus en plus fréquenté.

Le chemin a été aplani pour le confort des promeneurs et la pérénnité des berges de la Siagne © Radio France - Julie Munch

6 km de berges aménagées

Cette année, en 2022, la mairie a effectué des travaux à hauteur de 124 334 euros. Le chemin qui longe la rivière a été stabilisé sur différentes portions, entre port Inland et le pont Avenue de la Mer mais aussi dans le secteur du jardin d'Alexia. "On voit la différence", observe Michel, attablé au kiosque installé sur les berges. "J'ai 86 ans et j'ai connu la Siagne quand c'était un chemin. Il y avait des trous et de la boue. Maintenant c'est magnifique", s'enthousiasme Ivette.

Cette année la mairie a fait pour 124 334 euros de travaux sur les berges de la Siagne © Radio France - Ville de Mandelieu-la-Napoule

En effet, la rénovation des berges ne date pas de cette année. Elle a même commencé il y a 26 ans, en 1195. "On travaille dessus tous les ans. Chaque année on investit environ 100 000 euros", explique Nassif Jahjah, le directeur des services techniques de la Ville de Mandelieu-la-Napoule. "C'est la colonne vertébrale de la ville."

Un chemin aplani

Alors le chemin qui longe la rivière est désormais particulièrement soigné. Un gravier beige, très fin et très lisse vient remplacer le revêtement dur, caillouteux et déformé, que l'on voit encore à certains endroits qui n'ont pas encore été refait. Des machines pour faire du sport ont également été installées à certains endroits. Et face aux épisodes méditerranéen à répétition sur la côte d'azur une végétation adaptée vient renforcer les berges en plus de l'enrochement. "Nous sommes obligé d'en tenir compte, déjà pour respecter la loi mais aussi parce que c'est du bon sens", précise Nassif Jahjah.

Préserver la biodiversité

Du bon sens aussi pour préserver la biodiversité, bien présente sur les berges de la Siagne malgré la proximité avec la route. Des nombreux insectes mais aussi des oiseaux, avec les traditionnels canards mais aussi des hérons, plus discrets mais visibles par les promeneurs attentifs.