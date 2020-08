PHOTOS - Les cigognes sont arrivées en Drôme-Ardèche !

Les cigognes sont de retour en Drôme et en Ardèche ! Vous avez été nombreux à nous les signaler et à en voir. Depuis dimanche, elles ont été vues à Valence, au Pouzin ou encore Chatuzange-le-Goubet. La saison de la migration commence et elles font des haltes sur leur trajet vers l'Afrique.

C'est bientôt la fin de l'été et les cigognes le savent. Leur migration vers le sud commencent au milieu du mois d'août. Les Drômois et les Ardéchois le savent et -c'est presque devenu un rendez-vous- les guettent dans le ciel et sur les toits.

Depuis dimanche, les cigognes sont arrivées en Drôme et en Ardèche ! On en a vu à Livron-sur-Drôme, à Clérieux également. Les premières cigognes de l'été ont, semble-t-il, fait une pause vers Valence lundi, mais aussi à Étoile-sur-Rhône, au Pouzin ou encore à Chatuzange-le-Goubet. Elles sont attendues à Bourg-Lès-Valence ce mardi après-midi.

Plusieurs milliers de cigognes transitent par la Drôme chaque année

Si vous êtes nombreux, sur notre page Facebook à vous réjouir de ces arrivées, certains s'inquiètent d'une migration en avance par rapport aux autres années, notamment en raison du réchauffement climatique. Pas d’inquiétude, la migration des cigognes blanches a bien lieu chaque année à partir de mi-août et dure jusqu'à la mi-septembre.

Où et quand les observer ?

D'autres auditeurs et internautes se désolent de les avoir manqué.... Mais, pas d’inquiétude là non plus. "Le département de la Drôme est un important lieu de passage pour de nombreuses espèces migratrices chaque année, notamment pour plusieurs milliers de cigognes blanches" explique la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) sur son site internet. C'est une espèce qui se porte bien en Europe et dont les effectifs grandissent ces dernières années.

La LPO AURA compte d'ailleurs chaque année les oiseaux migrateurs qui transitent en Drôme, notamment sur le belvédère de Pierre-Aiguille, à 336 mètres d'altitude, sur la colline de l'Hermitage, ou encore au col de la Bataille. Pour avoir une chance de les observer, notre conseil serait de restez sur les bords du Rhône, la route migratoire principal pour les cigognes.

L'arrivée des cigognes chez nous ne va donc pas s'arrêter avant la rentrée. Gardez bien le nez en l'air pour en profiter !

PHOTOS - Vos photos de cigognes cet été

Michael, de Chatuzange-Le-Goubet.

Patricia, à Bourg-Lès-Valence.

Daniel, à Étoile-sur-Rhône.

Marie-Laure Gach, à Chanas.

Martine Dreveton, à Mercurol.

Monique Redon.

Sylvie France, à Livron-sur-Drôme.