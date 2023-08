PHOTOS - Les cigognes sont de retour au-dessus de la Vallée du Rhône

Elles descendent du nord de l'Europe pour se rendre en Afrique, mais avant de terminer leur périple, les cigognes viennent aussi se poser et se reposer chez nous. "Nous sommes dans le pic de migration d'automne, qui se situe entre le 15 août et le 15 septembre" relate Florian Veau de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes.

Plus de 500 ont été observées à Saint-Rambert-d'Albon dimanche dernier. Et ce mercredi 16 août, tout un groupe est parti de Roussillon en Isère et a été aperçu dans le ciel du Nord Drôme, notamment depuis Serves-sur-Rhône. Les observateurs en ont compté plus de 900 ensembles, un "record régional" précise Florian Veau.

Les cigognes migrent en groupe. - Vincent Palomares

Si ces dernières sont parfois compliquées à observer quand elles volent - parce qu'elles volent en altitude, surtout quand il fait chaud - ces oiseaux sont surtout observables le soir et la nuit. "Quand ils font une halte, nous allons les repérer dans les champs, dans les zones cultivées et puis sur les toits des maisons ou sur les grues de chantier. En fait, tous les bâtiments plus haut que la moyenne."